Knüller bestätigt! Deutsche Comedy-Legenden bekommen gemeinsame Serie

Das Comedy-Dream-Team ist wieder da! Viele Male standen Anke Engelke und Bastian Pastewka bereits gemeinsam vor der Kamera – und brachten ihre Fans unter anderem als legendäres Volksmusik-Duo Wolfgang und Anneliese zum Lachen. Und das war noch nicht alles: Ab kommendem Jahr gibt es eine neue Serie mit den beiden Comedy-Stars.

Dies berichtete das Medien-Portal DWDL am Dienstag. Doch das war’s dann auch schon fast mit den Infos zu der neuen Produktion. Weder das Genre, der Inhalt oder Titel wurde weiter bekanntgegeben. Fest steht nur, dass „bildundtonfabrik btf“ als Produktionsfirma fungiert. Sie produziert bereits „Kroymann“ sowie die „Die Carolin Kebekus Show“.

Engelke und Pastewka: Neue Amazon-Serie kommt

„Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Traumpaar. Zuschauer dürfen sich bei Prime Video auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen“, sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, lediglich bei DWDL.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Pastewka macht Schluss mit Sitcom: „Jetzt und heute und hier sage ich: Das war’s“

Mit ihrer ersten gemeinsamen Serie knüpfen die Engelke und Pastewka an eine lange, gemeinsame Geschichte an. Bereits in der Kult-Sendung „Wochenshow“ auf Sat.1 standen sie gemeinsam vor der Kamera, später dann als Volksmusik-Paar Wolfgang und Anneliese und in diversen Folgen der Serie „Pastewka“. Und auch in Bully Herbigs Erfolgsformat „LOL: Last One Laughing“ brillierten die beiden Comedians. Da kann 2024 eigentlich nur ein echter Knüller rumkommen. (alp)