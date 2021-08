Beliebte Comedy-Show: Details zur neuen Staffel enthüllt

Die erste Staffel war der Comedy-Hit auf Amazon Prime Video. Jetzt geht „LOL: Last One Laughing“ in die zweite Runde. Der Streaming Dienst hat das genaue Datum enthüllt.

Zehn Comedians, die sechs Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und wer lacht, der fliegt raus. Das ist das einfache, aber beim Zugucken brüllend komische Konzept der Show.

Moderiert wird der Spaß auch in Staffel zwei von Michael Bully Herbig. Ab dem 1. Oktober 2021 können sich Fans wieder auf Gelächter freuen.

Und die Teilnehmer? Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee sind die neuen Teilnehmer – aber es gibt auch ein paar Komik-Veteranen, die schon in Staffel eins dabei waren: Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer. Die erste Staffel gewann mit Pokerface übrigens Tom Sträter.