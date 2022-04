Urteil gefällt! Boris Becker muss in den Knast

Nach einer langen Verzögerung verkündete das zuständige Londoner Gericht am Freitagnachmittag die Strafe gegen Tennis-Legende Boris Becker: Der 54-Jährige muss ins Gefängnis.

Nachdem Becker Anfang April in vier von insgesamt 24 Anklagepunkten im Prozess wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen wurde, gab Staatsanwältin Rebecca Chalkley nun bekannt: Der Ex-Sportler muss für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Nach der Hälfte der Zeit könnte er auf Bewährung raus.

In ihrem rund 40-minütigen Abschlussplädoyer hielt sie den Ex-Sportler in allen Anklagepunkten für schuldig und sagte – laut „Bild“– in ihrem abschließenden Worten: „Boris ist schlechten Charakters.“ (alp) Mehr dazu in Kürze auf MOPO.de