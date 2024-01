Überraschung! Ex-ZDF-Moderator beendet TV-Rente

Der TV-Journalist Theo Koll kommt in das Phoenix-Moderatorenteam des Gesprächsformats „phoenix persönlich”. Der 65-Jährige ist einem Millionenpublikum durch seine jahrzehntelange Berichterstattung im ZDF über Politik bekannt.

Koll moderierte im Oktober zum letzten Mal die Polit-Sendung „Berlin direkt” und ging in den Ruhestand, nachdem er für das ZDF in zahlreichen Funktionen tätig gewesen war. Er war Leiter der ZDF-Studios in London und Paris, Moderator des Politmagazins „Frontal 21” und des „auslandsjournals”, leitete über mehrere Jahre auch das ZDF-Hauptstadtstudio.

Theo Koll heuert bei Phoenix an: „Darauf freue ich mich”

Jetzt meldet sich der Journalist zurück. Phoenix zitierte Koll in der Mitteilung vom Mittwoch mit den Worten: „Das Land ist aufgewühlt, die Zeitenwende und ihre weitreichenden Veränderungen werden uns lange begleiten – die Sendung bietet die Chance, die persönlichen Perspektiven der gesellschaftlich Handelnden zu hören. Konzentriert, aber entspannt. Darauf freue ich mich.”

Phoenix ist ein Gemeinschaftsprogramm von ARD und ZDF und konzentriert sich auf Nachrichtenereignisse und Dokus. Bei dem wöchentlichen Format „phoenix persönlich”, das freitagabends um 18 Uhr eine halbe Stunde lang ausgestrahlt wird, spricht ein Moderator oder eine Moderatorin mit einer Persönlichkeit aus Politik, Gesellschaft, Kultur oder Wirtschaft. Häufig sind Politiker zu Gast. (dpa/ncd)