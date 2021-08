Überraschend offen: Cameron Diaz spricht zum ersten Mal über ihr Baby

New York –

Hat sie ihre Schwangerschaft geheimgehalten? War es eine Leihmutter? Man weiß es nicht. Cameron Diaz (47) und ihr Mann Benji Madden (41) überraschten die Welt Anfang des Jahres nur mit der Nachricht, dass sie Eltern geworden sind. Umso überraschender, dass die Schauspielerin jetzt ganz offen von ihrem Mamaglück schwärmt!

In der „Tonight Show“ von Moderator Jimmy Fallon erzählte eine strahlende Cameron, wie sehr die Geburt von Tochter Raddix vor sieben Monaten ihr Leben verändert hat. „Sie ist das Beste, was uns je passiert ist!“, erklärte Cam. Und fügte strahlend hinzu: „Wir sind so glücklich!“

Cameron wünschte sich schon lange ein Kind

Auf das Elternglück haben die beiden eine ganze Weile hingearbeitet, die 47-Jährige und ihr 41-Jähriger Mann haben sich schon seit Jahren Nachwuchs gewünscht. „Und jetzt liebt Cameron das Muttersein mehr, als sie je gedacht hätte“, zitiert das US-Blatt „People“ einen Insider.

Das könnte Sie auch interessieren:

Knallbunte Baby-Überraschung Rapperin Nicki Minaj ist schwanger

Bei Jimmy Fallon erzählte Cameron auch, dass sie erst jetzt ihre Freunde versteht, die immer gesagt hätten, sie solle jeden Moment genießen – weil die Kleinen ja so schnell groß werden. „Jeden Tag passiert etwas Neues und sie ist nicht mehr dasselbe Baby wie am Tag vorher“, so Cameron. „Und morgen ist ein neuer Tag, an dem sie wieder ganz anders ist!“

Camerons Diaz‘ Baby mag Musik der Sesamstraße

Die Kleine hat übrigens auch schon ihren ganz eigenen Musikgeschmack. Kein Wunder, ihr Papa ist schließlich Berufsmusiker: Benji Madden ist Sänger der Rockband „Good Charlotte“. Jetzt trällert der Papi aber jeden Tag Sesamstraßen-Hits mit seiner Kleinen: „Die liebt sie!“, so Cameron. Und im Auto mag Klein-Raddix am liebsten kubanische Rhythmen: „Dann wackelt sie mit den Beinchen und ich denke: Das ist mein Mädchen“, erzählte die Schauspielerin mit einem Lächeln. (miri)