Trauer um TV-Moderatorin: Silvia Laubenbacher stirbt mit 56 Jahren

Die TV-Welt trauert um Silvia Laubenbacher. In der Nacht zum Samstag starb die Moderatorin mit 56 Jahren an Krebs, wie ihre Agentin der dpa bestätigte. Bekannt wurde Silvia Laubenbacher vor allem als Gesicht des TV-Senders ProSieben, für den sie fast zwei Jahrzehnte lang vor der Kamera stand.

Wie die „Bild“ berichtet, war 2014 bei Silvia Laubenbacher Brustkrebs diagnostiziert worden. Nach der Diagnose ließ sie sich die Brust abnehmen und durch ein Implantat ersetzten, habe noch 2017 positive Befunde erhalten. Ihre Familie habe ihr stets Unterstützung gezeigt und Mut verschafft.

Ex-ProSieben-Moderatorin Silvia Laubenbacher (†56) ist tot

Doch der Krebs kam offenbar zurück. Eine Behandlung im Krankenhaus habe die 56-Jährige nicht mehr gewollt, sie sei palliativ behandelt worden. Am frühen Samstagmorgen starb Silvia Laubenbacher im Kreise ihrer Liebsten in ihrer Münchener Wohnung.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Sie hinterlässt zwei Kinder und ihren Ehemann Percy Hoven. Der 57-Jährige moderierte 2000 die erste Staffel der Container-Reality-Doku „Big Brother“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Showtime of my Life“: Nach Mickie Krause erhält auch Sonya Kraus Krebs-Diagnose

Von 1999 bis 2009 war sie das Gesicht des Magazins „SAM“. Zuvor war die gebürtige Augsburgerin dort bereits seit 1990 als Wetter-Moderatorin und Programmansagerin zu sehen. Ihr früherer Arbeitgeber verabschiedete sich mit den Worten „RIP liebe Sylvia Laubenbacher. In Gedanken sind wir bei dir, deinem Mann Percy, deiner Familie und deinen Freunden und Fans.“

RIP liebe Sylvia Laubenbacher. In Gedanken sind wir bei dir, deinem Mann Percy, deiner Familie und deinen Freunden und Fans. https://t.co/87z5lMPxd8 — ProSieben (@ProSieben) March 12, 2022

Erstmals im Fernsehen trat Silvia Laubenbacher 1989 bei TV München auf. Später moderierte sie beim Shoppingkanal QVC und bei Augsburg TV. Ihre lange Karriere hatte sie einst im Augsburger Lokalradio begonnen.