Tränen im Dschungelcamp: Emotionale Nachtwache und alle gegen Kim

Dicke Luft im schwülen australischen Dschungel: Der Streit zwischen den beiden „Ich bin ein Star“-Kandidatinnen Kim und Leyla beschäftigt das Camp auch noch an Tag acht. So heißt es auf einmal: Einer für alle – und alle gegen Kim. Die Dschungelcamper haben genug von dem Liebesdrama zwischen dem Reality-Star und Mike – also muss ein Plan her. Kim zeigte sich derweil von ihrer verletzlichen Seite.

Ein Sturm der Gefühle fegte in der achten Folge der 17. „Ich bin ein Star“-Staffel durch das Dschungelcamp – und dabei ging es recht versöhnlich los: Nachdem Kim Virginia, Felix von Jascheroff und Twenty4Tim in ihrer Dschungelprüfung zehn Sterne erkämpft hatten, war das Dschungel-Dinner gesichert: Kichererbsen, Känguru-Lende, Java-Äpfel – eben nur das beste für die Camperinnen und Camper.

Kim gibt sich nach Mega-Zoff mit Leyla versöhnlich

Durch das Essen wohlgestimmt, wollte Kim sich mit Leyla Lahouar aussprechen. Die beiden hatten sich zuvor wegen Kandidat Mike Heiter ordentlich in die Haare bekommen. Denn während Kim mit ihrem ehemaligen „Are You The One“-Lover noch nicht ganz abgeschlossen hat, bandelt Mike lieber mit Leyla an. „Ist ein bisschen eskaliert. Ich habe das Gefühl, dass du ein Problem mit mir hast“, begann Kim das vermeintliche Versöhnungsgespräch mit Leyla. Schnell gestehen sich beide ihre jeweilige Schuld am Streit ein.

Mike Feist (v.l.), Kim Virginia und Twenty4Tim schafften es beim „Großen Preis von Murwillumbah“ nicht rechtzeitig über die Ziellinie. RTL Mike Feist (v.l.), Kim Virginia und Twenty4Tim schafften es beim „Großen Preis von Murwillumbah“ nicht rechtzeitig über die Ziellinie.

Also Ende gut alles gut? Wenn es nach Kim geht schon: „Mit Leyla kann ich jetzt an die Freundschaft anknüpfen, die wir hatten“, freut sich die 27-Jährige. Ex-„Bachelor“-Kandidatin Leyla bleibt dagegen eher misstrauisch: „Ich bin froh, dass wir uns ausgesprochen haben, aber es bleibt auf jeden Fall ein komisches Gefühl!“ Und mit diesem Gefühl ist sie nicht allein, wie sich später zeigen würde.

Keine Sterne beim „Großen Preis von Murwillumbah“

Erstmal hieß es aber: Lichter aus beim „Großen Preis von Murwillumbah“! Bei dieser Dschungelprüfung mussten Lucy Diakovska, Sarah Kern und – mal wieder – Kim antreten. Letztere durfte noch zwei weiter Mitstreiter nominieren und wählte kurzerhand Tim und Mike, der aber weiterhin nichts von ihr hören wollte. Passend also, dass er beim Rennfahren auf der Dschungel-Rennstrecke Kims tauben Beifahrer spielen musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie das Dschungelcamp vom Ekel-TV zum Kult-Ritual wurde

Eigentlich sollten die Prüflinge innerhalb von zwölf Minuten elf Sterne entlang der Rennstrecke einsammeln und anschließend die Ziellinie überqueren. Tim übernahm die Rolle des stummen Wegweisers, Kim war die blinde Fahrerin – schwierig nur, wenn die Fahrerin gar keinen Führerschein hat. Mehrfach fuhr sich das Trio fest, der Regen an Fischschlotze und Dschungelschleim tat sein Übriges – das Trio schaffte es nicht rechtzeitig über die Ziellinie. Das ernüchternde Ergebnis: Keine Sterne!

Vergangenheit mit Mike: Kim zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite

Doch auch im Camp war schlechte Stimmung: Sarah erzählt am Campfeuer von einem Streit zwischen Kim und Mike auf dem Weg zur Prüfung. Daraufhin sind sich alle einig: Sie haben genug von dem „Thema M-A-I-K“, wie Sarah Mikes Namen falsch buchstabiert. Von nun an sollen Sanktionen gelten, wenn Kim wieder über Mike reden möchte. Die anderen Dschungelcamper stimmen zu – einzig Felix und Lucy haben Zweifel, ob das nicht an Mobbing grenze, wenn sich alle gegen die 27-Jährige verbünden. Somit der Kompromiss von Fabio Knez: Ab jetzt wird zu Kim gesagt: „Ich respektiere dich, aber ich möchte das nicht hören.“

Felix von Jascheroff (v.l.), Lucy Diakovska, Leyla Lahouar, David Odonkor, Sarah Kern, Anya Elsner schmieden am Campfeuer einen Plan gegen Kim. RTL Felix von Jascheroff (v.l.), Lucy Diakovska, Leyla Lahouar, David Odonkor, Sarah Kern, Anya Elsner schmieden am Campfeuer einen Plan gegen Kim.

Doch warum beschäftigt Kim das „Thema M-A-I-K“ überhaupt noch so sehr? Während ihrer Nachtwache mit Lucy und im Dschungeltelefon öffnet sich Kim: „Mein Leben lang wurde ich gemobbt und es sind tausend verschiedene, schlimme Geschichten passiert. Daraus habe ich gelernt, stark zu sein und keine Schwäche zu zeigen.“ Auch die Situation mit Mike habe sie das gelehrt: „Ich habe mein Herz geöffnet und er hat mir gesagt, er vertraut mir blind. Am Ende des Tages hat er darauf geschissen und mir gesagt: Kim, das Leben ist hart, werde härter.“ Am selben Abend wird auch Mike emotional: Mit Fabio spricht er über deren Vergangenheit in ärmeren Verhältnissen. Mit Tränen in den Augen sagt Mike im Dschungeltelefon: „Ich hoffe einfach, dass alles gut wird. Das ist alles.“