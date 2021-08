Huch, wie war das denn possible? Bei den Dreharbeiten eines neuen Hollywood-Streifens wurde Medienberichten zufolge ein teures Auto aus dem Sicherheitsteam von Tom Cruise geklaut.

Der BMX X7 ist laut Polizei am Dienstag gestohlen worden, als es vor dem „Grand Hotel“ in Birmingham geparkt war. Doch schon kurze Zeit später wurde es an einem anderen Ort aufgefunden – laut der britischen „Sun“, weil es mit einem Tracking-Tool ausgestattet war.

Teures Gepäck des Action-Stars geklaut

Zuvor soll Tom Cruise noch mit dem Auto durch die Stadt gefahren worden sein. Die „Sun“ berichtet, dass auch teures Gepäck von dem Hollywood-Star aus dem Auto geklaut wurde. Jetzt werden Überwachungsaufnahmen geprüft. Die Polizei ermittelt.

Tom Cruise ist derzeit wegen Arbeiten am siebten „Mission Impossible“-Film in England. (ncd)