Tödlicher Unfall: Trauer um „Supertalent“-Liebling

Was für ein tragischer Unfall! Der Supertalent-Liebling Dickson Oppong ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen, wie sein Management RTL bestätigt hat. Der beliebte Künstler war durch die Castingshow als Waterman bekannt geworden. Der 54-Jährige hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Dickson Oppong starb am 11. Oktober nach einem Fahrradunfall in seinem Wohnort Düren. Am 29. Oktober soll hier auch seine Beerdigung stattfinden. Der sympathische Künstler kam im Jahr 2000 von Ghana nach Deutschland und lebte seitdem gemeinsam mit seiner Frau und vier Kindern in der Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Bei „Das Supertalent“ 2010 schaffte Dickson Oppong es bis in die zweite Halbfinal-Show. Krass: Der „Menschliche Springbrunnen“ trank in wenigen Minuten bis zu fünf Liter Wasser und katapultierte das dann in hohen Fontänen aus seinem Mund. Außerdem war er Teil der Show „Afrika! Afrika“ von André Heller. (miri)