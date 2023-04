Til Schweiger mietet Kino auf Sylt – um mit Promi-Freunden „Manta, Manta 2“ zu gucken

Kinotickets werden immer teurer – Familien müssen für einen Besuch richtig tief in die Tasche greifen. Für Til Schweiger ist das kein Problem: Er hat direkt einen ganzen Kinosaal gemietet, um mit Freunden seinen neuen Film „Manta, Manta 2“ zu schauen.

Wie die „Bild“ berichtet, macht der Schauspieler und Regisseur gerade Kurzurlaub auf Sylt. Er wohne dann stets bei seinem langjährigen Freund, dem Unternehmer und Ex-„Air Berlin“-Chef Joachim Hunold, in dessen Haus in Archsum, so die Zeitung weiter.

Til Schweiger mietet Kinosaal für private Vorführung

Schweiger habe Hunold gefragt, ob er schon den neuen „Manta, Manta“-Film gesehen habe. Als dieser verneinte, habe sich dann spontan die Gelegenheit ergeben, einen Saal in der „Kinowelt“ in Westerland zu buchen, so „Bild“.

Schweiger lud für die private Vorstellung wohl zahlreiche Sylt-Freunde ein, unter anderem „Sansibar“-Chef Herbert Seckler, Sternekoch Johannes King und Moderatorin Ulla Kock am Brink. Hier fällt einem wohl nur der Satz an: „Wer’s hat, der hat’s!“ (elu)