Tag zwei im Dschungel: Leere Mägen, blanke Nerven und Existenz-Ängste

Im RTL-Dschungel zeichnet sich eine Serie ab, wie man sie schon aus früheren Staffeln kennt: Die Zuschauer:innen wählten am Samstagabend erneut Model Tessa in die Dschungelprüfung. Und schon am zweiten Tag greift der Lagerkoller um sich. Eine Kandidatin sorgt sich derweil, ob sie überhaupt Teil der Show ist.

Schon am zweiten Tag macht sich der Dschungelkoller breit: Nach wenigen Stunden im australischen Camp knurren die Mägen – und die Nerven liegen hier und da blank. Bei der zweiten Episode der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es auch am Samstagabend wieder zu Streit und kleineren Dramen am Lagerfeuer.

IBES: Tierliebe Tessa sorgt für neuen Streit ums Essen

Mittendrin war wieder Model Tessa Bergmeier (33). Dass sie in ihrer Dschungelprüfung mit dem treffenden Titel „Hor-Rohr“ nur drei von zwölf Sternen und damit entsprechend wenig Essen für die Kandidaten erspielte, brachte vor allem ihre Camp-Kollegen Cosimo Citiolo und Gigi Birofio etwas auf die Palme.

Traditionell schießen die Zuschauer sich in der ersten Woche gerne auf eine Teilnehmerin ein und schicken sie immer wieder in unappetitliche Begegnungen mit Maden, Kakerlaken und Co. In diesem Jahr hat es die als Camp-Zicke inszenierte Tessa erwischt.

Das könnte Sie auch interessieren: „You‘re losing when you‘re kotzing“: Im Dschungel fliegen direkt die Fetzen

In ihrer ersten, am Samstagabend gezeigten Prüfung musste sie sich durch eine Art Kanalsystem bewegen, das von diversem Krabbelgetier bevölkert wurde. Weil sie sich Sorgen machte, sie könne den Kakerlaken oder Flusskrebsen wehtun, ergatterte sie nur drei von zwölf Sternen und damit entsprechend wenig Essen für die bereits hungernden Camp-Kollegen, von denen einige schon an Tag zwei im Dschungel so unter Nahrungsentzug leiden wie in vorherigen Staffeln erst in Woche zwei.

Gigi Birofio leidet unter akutem Qualm-Entzug – und lässt sich von Jolina Mennen Rauch in den Mund pusten. RTL Gigi Birofio leidet unter akutem Qualm-Entzug – und lässt sich von Jolina Mennen Rauch in den Mund pusten.

Die nächste Prüfung, die am Sonntagabend (22.15 Uhr, RTL/RTL+) bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ausgestrahlt werden sollte, muss Bergmeier dann aber nicht allein bestreiten, sondern gemeinsam mit ihrem Widersacher Cosimo, mit dem sie bereits mehrfach aneinandergeriet.

RTL-Dschungelcamp: Was ist mit Martin Semmelrogge?

Was sonst noch geschah: Influencerin Jolina Mennen berichtete einem staunenden Gigi von ihrer Geschlechtsangleichung („Du hattest mal einen Penis! Stark! Geil, Alter“), Claudia Effenberg erzählte von nächtlichen Telefonaten mit Ehemann Stefan in ihrer romantischen Anfangszeit und davon, dass er sich einmal eine Pizza in den Ofen schob, ohne die Plastikfolie vorher zu entfernen. Und Nachrückerin Djamila Rowe sorgte sich darum, ob RTL und die Zuschauer:innen sie auch wirklich auf dem Schirm haben („Ich bin nicht da. Ich bin wie ein Geist.“).

Die 55-Jährige, die eine gewisse Bekanntheit erlangte, weil sie vor rund 20 Jahren eine Affäre mit einem Botschafter erfand, war für Schauspieler Martin Semmelrogge eingesprungen, dem die australischen Behörden – wohl wegen seines Ärgers mit der deutschen Justiz – bislang kein Visum ausgestellt haben. Die Chancen, dass er noch verspätet in das Camp einziehen kann, sinken mit jedem Tag.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Film ist er Superheld: US-Schauspieler wegen Einbruchs verurteilt

Die neue Staffel der RTL-Kultshow um den Kampf um die Dschungelkrone begann am Freitagabend. Erstmals seit 2020 wird die Show wieder in Australien gedreht. 2021 fiel das Dschungelcamp der Corona-Pandemie zum Opfer – es gab nur eine in Köln gefilmte Ersatz-Variante. 2022 wurde „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Südafrika gedreht.