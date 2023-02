Nach 16 Jahren: Dieses Urgestein verlässt „Sturm der Liebe“

16 Jahre, rund 3500 Folgen – was wäre „Sturm der Liebe“ ohne ihn? Und dennoch: Joachim Lätsch kündigte seinen Abschied von der ARD-Telenovela an. Es sei eine wohl überlegte Entscheidung gewesen und er freue sich bereits auf neue Rollen. Ab Mitte April steht dann eine andere Köchin in der Küche des „Fürstenhofs“.

16 Jahre lang schwang er als Chefkoch André Konopka den Kochlöffel im Fürstenhof – nun kündigte Schauspieler und „Sturm der Liebe“-Urgestein Joachim Lätsch seinen Abschied von der ARD-Serie an. Dies hatte der 66-Jährige der „Bild“-Zeitung bestätigt. Er habe sich das Aus gut überlegt und lange mit seiner Familie besprochen. Letztendlich hatte er eine tolle Zeit, sei jetzt aber bereit, auch in andere Rollen zu schlüpfen oder sich als Regisseur zu probieren.

Joachim Lätsch verlässt „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren

Seinen ersten „Sturm der Liebe“-Auftritt hatte Lätsch in Folge 513, ausgestrahlt im Dezember 2007. Zunächst als Antagonist fungierend, war die Figur André Konopka irgendwann nicht mehr aus der Serie wegzudenken. In der letzten Zeit war Lätschs Rolle jedoch zunehmend in Südafrika. Es wurde gemunkelt, Konopka wolle dort ein eigenes Lokal eröffnen. Und so sagt auch Lätsch: „In der TV-Rolle ziehe ich zu meinem Sohn aufs Weingut nach Südafrika, so viel kann ich schon verraten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Plagiat? Uni kündigt umstrittener Politologin Ulrike Guérot

Ab Folge 4013 ersetzt ihn dann Köchin Greta Bergmann, gespielt von Laura Osswald. Ihr „Sturm der Liebe“-Debüt ist für den 14. April angesetzt. (mwi)