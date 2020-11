Sinnliches Dessous-Foto: TV-Moderator mit üblem Kommentar, Lena überrascht mit Reaktion

Berlin -

Die Fans von Lena Meyer-Landrut haben lange auf neue Fotos und intime Einblicke gewartet. Die Sängerin hatte sich über Wochen von ihren Social-Media-Aktivitäten zurückgezogen. Zum Durchatmen und als kreative Besinnung.

Jetzt ist Lena Meyer-Landrut wieder zurück auf Instagram, mit einem vollen Rundumschlag. Lena in gewagtem Tape-BH, Lena ganz nah mit Kussmund, Lena beim Spaziergang mit Hund, sogar Lena witzig als männliche Karikatur von sich selbst als Lennart.

Lena Meyer-Landrut postet sinnliches Bild auf Instagram

Echte Fans des Pop-Stars könnten nach der langen Durststrecke nicht glücklicher sein und reagieren mit unzähligen Likes und Herz-Emojis auf ihre frischen Beiträge. Nur einen lässt das Mini-Comeback seiner Kollegin offenbar ziemlich kalt. Ausgerechnet TV-Moderator Thore Schölermann, der gemeinsam mit ihr im Boot von „The Voice of Germany“ sitzt, hat jetzt einen ziemlich fiesen Spruch rausgelassen.

In dem Instagram-Beitrag zeigt sich Lena Meyer-Landrut in einem Dessous oder luftigen Satinkleid. Die Augen sind sinnlich-schwärmerisch halb geschlossen. Ihre Arme sind auf dem Bauch verschränkt, während sie verträumt durch ein Getreidefeld wandelt.

„Auf in die Ruhe, auf in den Genuss, auf zum Schreiben“, schreibt Lena zu dem Post. Nimmt sich die Sängerin jetzt etwa schon wieder eine Auszeit? Oder wie ist das zu verstehen?

Über 130.000 Followern gefiel der vielseitige Beitrag inzwischen, wünschen ihr, dass Lena sich so viel Zeit nehmen soll, wie sie braucht oder schicken ihr Herz-Emojis.

Thore Schölermann reagiert mit Spott auf Foto von Lena Meyer-Landrut

Auch TV-Kollege Thore Schölermann reagierte auf den Instagram-Post. Doch anstatt auf die Nachricht von Lena Meyer-Landrut einzugehen oder ihr Komplimente für das schöne Bild zu machen, haut der Moderator diesen Kommentar raus.

„Wenn du morgens auf dem Weg von der Party aus dem Auto steigst, weil du [hier folgt ein sich übergebender Emoji, Anm. d. Red.] musst...“, schreibt Schölermann in den Kommentaren.

Bedeutet im Klartext: Schölermann fühlt sich durch das Foto von Lena daran erinnert, wie es ist, wenn einem so schlecht wird, dass man sich übergeben muss.

Oder meint der Moderator das doch nicht ganz so ernst? Vielen Instagram-Usern gefällt der Kommentar auf jeden Fall, über 370 Mal wurde er inzwischen geliket.

Lena Meyer-Landrut reagiert auf Kotz-Emoji

Auch Lena Meyer-Landrut entgeht nicht, was ihr TV-Kollege da unter ihrem Foto von sich gegeben hat. Wenig später reagiert auch sie auf den Spruch von Thore Schölermann. Die Sängerin, die in der Vergangenheit oft unter gemeinen Kommentaren in den Sozialen-Netzwerken gelitten hat, wie sie selbst gestand, reagiert jedoch überraschend.

Sie verlinkt Thore Schölermann und schreibt: „hahahaha“, woraufhin Thore Schölermann weiderum Lena verlinkt und ein Herzchen-Emoji an sie verschickt. Und damit dürfte das Kapitel wohl auch gegessen sein. Hoffen wir. (jv)