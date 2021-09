Sie knutschen, kuscheln, strahlen: „Bennifer“ feiern Premiere auf dem roten Teppich

Ja, es ist Amore – und nun auch offiziell! Bisher gab es vom Comeback-Paar Jennifer Lopez und Ben Affleck nur Paparazzi-Fotos, am Freitagabend schwebten die Frischverliebten über den roten Teppich beim Filmfest Venedig – und überstrahlten alle.

Zur Freude von Fotografen und Fans kamen J.Lo und Affleck zur Premiere des Historienspektakels „The Last Duel“. Bei all der „Bennifer“-Aufregung gerieten Regisseur Ridley Scott und Afflecks Co-Stars Matt Damon und Jodie Comer fast etwas in den Hintergrund.

Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig: kuscheln und knutschen

Ben Affleck schien den Moment sichtlich zu genießen: Zuerst stieg er allein aus der Limousine aus, ließ sich fotografieren und grinste. Dann öffnete er die hintere Tür – und Jennifer Lopez stieg in einem extrem tief ausgeschnittenen, weißen Kleid aus. Arm in Arm liefen die beiden über den roten Teppich und strahlten sich immer wieder an. Im Premierenpalast angekommen, sah man das Paar innig miteinander kuscheln und sich küssen.

Während Affleck im Film mit seltsam blondierten Haaren für unfreiwillige Lacher bei einer ersten Festivalvorführung sorgte, entschied er sich für die Gala am Abend für einen eleganten schwarzen Smoking. Auch Matt Damon machte bei der Premiere in Abendgarderobe eine deutliche bessere Figur, war er doch in „The Last Duel“ leicht pummelig und mit Vokuhila-Frisur zu sehen.

Ben Affleck spielt Grafen in „The Last Duel“

Auf einen gemeinsamen Venedig-Auftritt von Affleck und Lopez hatten viele spekuliert – immerhin postete die Sängerin in den vergangenen Tagen bei Twitter immer wieder Bilder von sich in der Stadt. „Bennifer“ waren bereits einige Jahre bis 2003 ein Paar, heirateten andere Partner, bekamen Kinder – und fanden jetzt wieder zusammen.

„The Last Duel“ ist ein aufwendig inszenierter Hollywoodfilm, der im Frankreich des 14. Jahrhunderts spielt. Marguerite de Carrouges (Comer) beschuldigt darin den Knappen Jacques Le Gris (Adam Driver), sie vergewaltigt zu haben. Ihr Mann – Ritter Jean de Carrouges (Damon) – geht erst zu einem Grafen (Affleck) und dann zum König Charles VI., der für den Fall nur eine Lösung hat. Das Werk basiert auf wahren Begebenheiten.

Das hier könnte Sie auch interessieren: „Bennifer“: Sie meinen es ernst mit Runde zwei

Das Werk soll im Oktober in Deutschland in die Kinos kommen. Beim Festival in Venedig wurde der Film außer Konkurrenz gezeigt. (alp/dpa)