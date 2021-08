„Bennifer“: Sie meinen es ernst mit Runde zwei

Hollywoods schillerndste Turteltauben zünden den Liebes-Turbo! Pop-Diva Jennifer Lopez (52) und Schauspieler Ben Affleck (49) feierten erst vor wenigen Monaten ihr Liebes-Comeback – nun kann es ihnen offenbar nicht schnell genug gehen. Das Paar, das 2004 bereits eine Verlobung löste, war nicht nur schon auf Liebesnest-Suche, sondern Ben suchte offenbar schon einen Verlobungs-Brilli für seine Jenny. Kommt es in Runde zwei also tatsächlich zur langersehnten „Bennifer“-Hochzeit?

Den neuesten Fotos aus Hollywood nach zu urteilen: ja! Auf den Paparazzi-Fotos sieht man Ben Affleck mit Mama Chris Anne Boldt und Sohnemann Samuel (9) bei Luxus-Juwelier „Tiffany & Co.“ in Los Angeles herumschlendern. Dort schauten sie sich nicht etwa nach einer neuen Diamantenkette für Mama Affleck um, sondern wurden in der Verlobungsring-Abteilung erwischt!

Ben Affleck stöbert bei „Tiffany & Co“

Wenn Ben wirklich noch mal um J.Los Hand anhalten sollte, muss bei „Tiffany’s“ aber die Karte glühen, denn der Brilli der ersten Verlobung 2003 war immerhin ein zweieinhalb Millionen teurer pinker Klunker von Edel-Juwelier Harry Winston. Sicher verstauen kann die Pop-Diva ihre Diamanten dann bald im neuen Luxus-Liebesnest, denn auch da gibt das Promi-Paar Vollgas. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, liebäugelten die beiden Anfang Juli bei einer Besichtigung mit einem XXL-Anwesen in Los Angeles. 24 Badezimmer und 40 Parkplätze. Da wäre dann ja sogar auch noch genügend Platz für ein gemeinsames Kind.

Aber ob die 52-Jährige sich noch mal mit Babys, Windeln und Co. rumschlagen will, ist fraglich, denn mit ihren beiden Teenager-Zwillingen (13) Max und Emme sollte der Superstar genug zu tun haben. Denen wurde nur einen Monat nach dem Liebes-Aus mit Stiefpapa Alex Rodriguez und dessen Teenie-Töchtern direkt der nächste Mann – und drei neue Stiefgeschwister – vorgesetzt. Aber: Der „Bennifer“-Patchwork-Clan schlenderte schon ganz vertraut gemeinsam durch die Universal-Studios in Hollywood. Sieht also alles nach großem „Bennifer“-Happy-End aus. (alp)