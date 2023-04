Sexuelle Übergriffe: Kevin Spacey muss wieder vor Gericht

Der US-Schauspieler Kevin Spacey muss sich erneut vor Gericht wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe verantworten. Nun steht der Prozesstermin in der britischen Hauptstadt London.

Der Londoner Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen vorgeworfener sexueller Übergriffe soll am 28. Juni beginnen. Das ging aus einer Vorverhandlung am Southwark Crown Court am Freitag hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der 63-Jährige erschien per Videoübertragung zu der Anhörung.

Kevin Spacey soll mehrfach übergriffig geworden sein

Ihm werden in zwölf Anklagepunkten sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben. Zur mutmaßlichen Tatzeit war er künstlerischer Direktor des Londoner Theaters The Old Vic. Das renommierte Haus berichtete von 20 Beschwerden, die wegen unangemessenen Verhaltens gegen den US-Amerikaner eingegangen seien.

Spacey weist die Vorwürfe zurück. Die Hauptverhandlung ist PA zufolge auf eine Dauer von vier Wochen angesetzt. Es ist nicht der erste Prozess wegen sexueller Übergriffe gegen den aus der Netflix-Serie „House of Cards“ bekannten Schauspieler: Unter anderem hatte ein Schauspiel-Kollege versucht, Spacey erst in einem Straf-, später in einem Zivilverfahren zu belangen.

Der Strafprozess kam aus Mangel an Beweisen nicht zustande, im Schmerzensgeldprozess wurde Spacey 2022 von allen Vorwürfen freigesprochen. (dpa/mp)