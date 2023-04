„Ich bin nicht stolz“: Rapper Marteria äußert sich erstmals zu Gewalt-Vorwürfen

Nach langem Schweigen hat sich Rapper Marteria (40) jetzt via Instagram zu den schweren Vorwürfen geäußert, er habe eine Frau in den USA gewürgt. Der Rostocker räumte einen Teil der Anschuldigungen ein – und kündigte rechtliche Schritte gegen einige Medien an.

Am Dienstag war die Anklage wegen Körperverletzung gegen den deutschen Rapper Marteria, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, in den USA fallen gelassen worden. „Der Fall wurde eingestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mit diesem Ergebnis zufrieden bin“, hatte Marterias Verteidiger Robert DeCurtins gesagt. „Ich freue mich, dass mein Klient rehabilitiert wurde“.

Rapper Marteria äußert sich – und will gegen Falschberichterstattungen vorgehen

Erstmals seit seiner Verhaftung meldete sich der 40-Jährige bei seinen rund 575.000 Instagram-Followern und äußerte sich zu den Vorwürfen: In einem Post räumte er einen „lautstarken Streit“ zwischen ihm und seiner Freundin ein, der zu einem Polizeieinsatz führte. Darauf sei er „nicht stolz“. Die beiden hätten eine „extrem belastende Zeit“ hinter sich – insbesondere durch die „Vorverurteilung in den Medien“. Sie seien nun „umso erleichterter“, dass das Verfahren eingestellt wurde.

Laut Marteria habe es „weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben. Falschberichterstattungen und Beleidigungen werden wir auch zukünftig nicht hinnehmen und dagegen vorgehen“, schrieb er weiter.

Wie das Online-Medienmagazin DWDL.de berichtet, soll sein Anwalt Christian Schertz angekündigt haben, unter anderem presserechtliche Schritte gegen die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung einzuleiten. Insbesondere die Veröffentlichung von Ermittlungsakten erweise sich „nach hiesiger Prüfung als rechtswidrig“ und stelle in Deutschland sogar eine Straftat dar, wird Scherzt in dem Bericht zitiert. Weiterhin seien die Vorwürfe als bereits feststehend verbreitet worden.

Marteria will sich jetzt wieder auf die Musik konzentrieren

Nun will sich Marten Laciny nach eigenen Angaben wieder auf die Musik konzentrieren und hofft, seine Fans im Sommer wiederzusehen.

Marteria war Polizeiangaben zufolge in der Nacht vom 29. auf den 30. März in der US-Großstadt Charlotte (Bundesstaat North Carolina) kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Der Vorwurf der Behörden gegen den „Lila Wolken“-Rapper hatte damals zunächst auf Körperverletzung durch Strangulation sowie Angriff auf eine Frau in einem Innenstadt-Hotel gelautet. (idv)