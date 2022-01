Nachrichten-Urgestein: Heute gibt’s sein letztes „heute journal“

Und noch ein Nachrichten-Urgestein geht. Der ZDF-Journalist Claus Kleber moderiert am Donnerstagabend zum letzten Mal das „heute journal“. Der 66-Jährige verabschiedet sich ab 21.45 Uhr nach mehr als 3000 von ihm moderierten Ausgaben. „Ich will versuchen, cool zu bleiben, bringe das aber wahrscheinlich nicht hin“, sagte Kleber im Vorfeld. Ob es am Abend doch ein paar Tränen geben wird?

„Donald Duck“-Fans witzelten stets gerne über das Traumpaar Claus Kleber und Gundula Gause. Weil die so ähnlich klingen wie die Entenhausen-Bewohner Klaas Klever und Gundel Gaukeley, beides Gegenspieler von Donalds Onkel Dagobert Duck. Und mit diesem Duo soll nun Schluss sein?

Kleber hofft, dass er nicht vor der Kamera emotional wird

Bisher habe er es ganz gut geschafft, das Ende zu verdrängen. „Aber irgendwann wird mir schon klar werden, dass dieses glückliche Kapitel meines Berufslebens und überhaupt meines Lebens zu Ende ist“, so Kleber. „Mit dem Moment muss ich dann fertig werden. Hoffentlich nicht, während die Kamera voll auf mich gerichtet ist.“

Mit 66 Jahren fängt das Leben laut Udo Jürgens ja bekanntermaßen erst an. Zumindest Klebers Ex-„Tagesschau“-Kollege Jan Hofer (71) hat nochmal seinen zweiten Frühling bei RTL begonnen.

Klage über Politiker wie Olaf Scholz

Der scheidende „heute journal“-Moderator Kleber beklagt eine immer häufiger in Politiker-Interviews zu beobachtende Taktik des Ausweichens. Gerade Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei ein Meister dieser schrecklichen Unsitte. „Es breitet sich halt dieser von sogenannten Medienberatern getriebene Ungeist des Fragen-nicht-Beantwortens und -Ausweichens immer mehr aus“, sagte er. Wahrscheinlich bekämen „die alle aus derselben Denkschule irgendwelche Schulungen, die ihnen einredet: Wenn Sie die Frage vermieden haben, haben Sie gewonnen. Das ist aber Quatsch.“ Zuschauer merkten das sofort.

Nachfolger von Kleber wird Christian Sievers (52). In der neuen Rolle wird er seinen ersten Auftritt am 10. Januar im ZDF absolvieren. Auch Sievers ist natürlich ein renommierter Journalist. Aber: Einer Entenhausen-Figur ähnelt sein Name nicht. Fans des „heute journal“ werden es vermutlich verknusen können. (km/dpa)