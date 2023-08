„Shit happens“: Ehe-Aus bei US-Popstar Britney Spears bestätigt

Oops, she did it again: Die US-Popsängerin Britney Spears (41, „Oops, I Did It Again“, „Baby One More Time“) und ihr Mann, Fitnesstrainer und Model Sam Asghari, lassen sich scheiden. Das gab der 29-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Instagram bekannt, nachdem bereits mehrere US-Medien darüber berichtet hatten. Für Spears ist es bereits die zweite Scheidung.

„Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden“, schrieb Asghari. Britney Spears äußerte sich zunächst nicht dazu.

„Shit happens“: Britney Spears und Sam Asghari getrennt

„Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, die wir füreinander haben“, schrieb Asghari weiter, „shit happens.“ Es scheine lächerlich, Privatsphäre einzufordern, jedoch bitte er um Rücksicht.

Der 29-Jährige habe am Mittwoch in Los Angeles einen Antrag auf Scheidung eingereicht, berichteten mehrere US-Medien, denen die Gerichtsdokumente vorliegen. Das Paar habe sich demnach bereits am 28. Juli getrennt – Grund dafür seien „unüberbrückbare Differenzen“.

Spears und Asghari hatten sich 2016 am Set des Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt, in dem Asghari den Liebhaber der Sängerin spielte. Im September 2021 verlobten sich die beiden, neun Monate später heirateten sie.

Für Spears war es die dritte Hochzeit. 2004 war sie mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. Wenige Monate später heiratete sie den Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (17) und Jayden James (16). Das Paar trennte sich 2007. (dpa/mp)