Zweifel, skurrile Momente – und einen ungebetenen Zocker-Gast: Das „Schlag den Star“-Finale um Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla am Samstagabend hatte es in sich!

Moderator Elton (50) begrüßt Ex-Dschungelqueen und Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (32) auf der Bühne. Da stürmt ein Zuschauer auf die Beiden zu, stellt sich neben dem Moderator auf und ruft: „Wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6?“

Der Störenfried meint offensichtlich das Computerspiel. Elton kann den Moment souverän meistern: „Wir setzen am besten ein Zeichen. Einmal in die Kamera!“ wies er den Zocker an. Und fügt hinzu: „Ich habe noch nicht mal GTA 5 fertiggespielt.“ Kandidatin Burdecki hingegen ist sichtlich geschockt.

„Schlag den Star“: Zuschauer stürmt auf Bühne

Kommentator Ron Ringguth (55) witzelt: „Die Sendung startete mit einer Enttäuschung: Ich dachte, Flitzer sind nackt!“ Die Zuschauer sind hingegen geteilter Meinung – einige finden die ganze Aktion lustig, andere kritisieren die späte Ankunft der Personenschützer.

Doch trotz des ungewöhnlichen Starts geht die Live-Show wie geplant weiter. Burdecki und ihre Kontrahentin, Moderatorin Sophia Thomalla (31), spielen um die 100.000 Euro. „Sektflaschen öffnen“ und „Wasserschaukel-Weitsprung“ heißen die Disziplinen.

Lacher gibt es bei Spiel 5 zum Thema „Schätzen“. Thomalla hat bislang die Nase vorn, doch in dieser Runde kann Burdecki nachlegen – und nutzt jede Chance zum Nachhaken. Bei der Frage: „Um wieviel Millimeter kleiner ist diese Kerze, nachdem sie eine Stunde brennt?“ bittet sie Elton, ob er mal mit den Fingern zeigen könnte, wieviel zehn Zentimeter sind. Der lacht und antwortet: „Das ist bei Männern immer schwierig.“

Beim „Dosenlaufen“: Elton zweifelt an Thomalla

Dem Reality-Sternchen fällt dann auf, dass es ja ohnehin um Millimeter geht – und kommt damit der richtigen Antwort am nächsten. Doch das Spielerglück lässt Thomalla nicht lange im Stich: Im „Dosenlaufen“ gegen Burdecki setzt sie sich durch und steht bereits im Gewinner-Konfetti-Regen – doch da unterbricht Elton den Jubel. „Ich möchte hier wirklich keine Stimmung kaputt machen. Aber ich möchte mir das nochmal in der Zeitlupe anschauen. Ich meine, dass vor der Linie ein Becher umgekippt ist.“ Der Videobeweis gibt Elton recht, es folgt eine Extra-Runde.

Doch auch dieses Mal ist Thomalla schneller. Konfetti gibt es zwar nun nicht mehr – doch den Gewinnerkoffer mit 100.000 Euro darf sie dieses Mal behalten. (vd)