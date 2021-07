Der bekannte Schlagersänger Bill Ramsey ist im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben. Dies bestätigte seine Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bill Ramsey kam als junger US-Amerikaner nach Deutschland und feierte Ende der 1950er Jahre und in den 1960er Jahren mit seiner Schlagermusik große Erfolge.

Ramsey machte Songs wie „Wumba-Tumba Schokoladeneisverkäufer“, die „Zuckerpuppe“ (aus der Bauchtanztruppe), „Pigalle“ (Die große Mausefalle), „Souvenirs“ oder „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ zu Ohrwürmern. Neben der Arbeit als Sänger war Bill Ramsey auch als Schauspieler aktiv. Besonders in den 1960er-Jahren trat er in verschiedenen Filmen auf, darunter Schlagerfilme und Karl-May-Abenteuer. Rund 30 Filme und noch mehr Alben, dazu TV-Produktionen wie der „Talentschuppen“ (1974-1980) produzierte der Entertainer.

Das könnte Sie interessieren: Giftige Gase – Zwei Männer bei Reinigungsarbeiten im Schacht gestorben

Im fortgeschrittenen Alter war Bill Ramsey zudem als Moderator für den Hessischen Rundfunk tätig und moderierte die „Swingtime“. Bill Ramsey stand bis ins hohe Alter auf der Bühne. Zu seinem 85. Geburtstag etwa als Jazzinterpret für ein Konzert im Hamburger St.- Pauli-Theater. Anfang 2019, kurz vor seinem 88. Geburtstag, zog sich der Wahlhamburger, aus der Öffentlichkeit zurück. (dpa/jw)