ICH KANN LEIPZIG MORGEN NICHT SPIELEN!Es tut mir so Leid Eines meiner jüngeren Kinder und ich sind heute positiv auf Covid 19 getestet worden. Ich will nicht verzweifeln, auch, wenn mir heute Morgen kurz mal danach war!Ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome, also kein Grund zur Sorge. Aber mein Herz ist platt. So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und UNS einfach den Stecker! Was soll ich sagen. Ich bin unendlich traurig, dass ich morgen nicht vor Euch stehen kann.Auch wenn ich gern würde, ich kann nicht alles kontrollieren…das Universum folgt seinen eigenen Gesetzen…