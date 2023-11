RTL-Ikone Hans Meiser ist tot

Der langjährige RTL-Moderator Hans Meiser ist tot. Wie „Radio Wellenrausch“ mitteilte, ist der 77-Jährige an Herzversagen gestorben. Mit dem Lübecker Radiosender hatte Meiser zuletzt noch ein neues Projekt auf den Weg gebracht.

„Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles“, trauerte der junge Radiosender um Hans Meiser. Der 77-Jährige sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Kreis Ostholstein) „unerwartet an Herzversagen gestorben“, sagte Geschäftspartner Harald Thoma der dpa. „Radio Wellenrausch“ hat erst am 29. Oktober seinen Sendebetrieb vom Lübecker Flughafen aus aufgenommen.

Hans Meiser begann seine Karriere im Radio bereits als Jugendlicher. 1970 folgte eine Anstellung als Moderator im Südwestfunk. Ab 1971 war der gebürtige Niedersachse für die Nachrichtenredaktion von Radio Luxemburg tätig. Beim 1984 gestarteten TV-Programm war Meiser ein Mann der ersten Stunde und moderierte bis 1992 auch im Fernsehen die Nachrichten.

1992 bekam Hans Meiser die nach ihm benannte Talkshow (bis 2001) und startete die Reality-Sendung „Notruf“ (bis 2006). Auch als Quizmaster trat der Moderator auf. Von 2015 bis 2017 war Meiser als „der kleine Mann“ Teil der Böhmermann-Sendung „Neo Magazin Royale“. Die Zusammenarbeit endete allerdings, nachdem Hans Meiser durch Werbespots für unseriöse Finanzangebote und ein Portal für rechte Verschwörungstheorien aufgefallen war.

Für seine Fernseharbeit bekam die RTL-Ikone unter anderem den Bambi und die Goldene Kamera verliehen. Nach Angaben von „Radio Wellenrausch“ hinterlässt Hans Meiser eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.