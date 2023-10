Am Flughafen Lübeck machen sich ab Ende Oktober nicht mehr nur Flugzeuge auf den Weg, sondern auch Radiosignale: Pünktlich zum 100-jährigen Hörfunk-Jubiläum in Deutschland nimmt „Radio Wellenrausch“ den Betrieb auf. Die Macher bringen reichlich Expertise aus dem Medienbetrieb mit.

„Mehr Information für die Menschen zwischen den Meeren sowie Musik, die für gute Laune sorgt“, verspricht „Radio Wellenrausch“ zum Sendestart am 29. Oktober – hundert Jahre nach dem Start des deutschen Radios durch die „Funk-Stunde Berlin“. Geplant ist zunächst ein „Softopening“, das heißt übersetzt: In den Wochen und Monaten nach dem Start soll das Programm nach und nach ausgebaut werden.

Mit Hans Meiser: „Radio Wellenrausch“ startet aus Lübeck

Zielgruppe ist nach Senderangaben „die ganze Familie“ – und so soll auch die Musik ausgewählt werden. Aktuelle Popmusik soll neben bekannten älteren Songs stattfinden, Hauptsache, es macht „gute Laune“. Die Büros und Studios des neuen Radioprogramms befinden sich am Lübecker Flughafen.

Geplant ist ein landesweiter Betrieb für Hamburg und Schleswig-Holstein über das Digitalradio DAB+ und Internetradio. Die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein (MA HSH) hat die Zulassung bereits vor rund einem Jahr erteilt. „Das Programm soll sich aus kulturellen, informierenden, beratenden und unterhaltenden Elementen mit regionalem Bezug zu Hamburg und Schleswig-Holstein zusammensetzen. Darin soll auch nationalen Minderheiten wie Friesen, Dänen und Sinti und Roma eine Stimme gegeben werden“, hieß es im Dezember 2022 vom Medienrat der MA HSH.

Das könnte Sie auch interessieren: Carlo von Tiedemann über Drogen, die Liebe und sein „erstes Mal“

Zu den Machern von „Radio Wellenrausch“ zählt unter anderem Harald Thoma, Medienmanager und Sohn des langjährigen RTL-Bosses (1973 bis 1998) Helmut Thoma. Auch Hans Meiser wirkt an dem neuen Radioprogramm mit. Der 77-Jährige war beim RTL-Fernsehen einst ein „Mann der ersten Stunde“ und zuvor bereits jahrelang für Radio Luxemburg tätig. In der jüngeren Vergangenheit ist Meiser jedoch vor allem durch Werbespots für unseriöse Finanzangebote und ein Portal für rechte Verschwörungstheorien auf- und in der Medienbranche in Ungnade gefallen.

Vor wenigen Tagen ist in Hamburg bereits ein weiterer neuer Radiosender über DAB+ gestartet: „Ahoy Radio“, im Mai 2022 als Internetangebot gestartet, sendet seit dem 12. Oktober über Kanal 12C.