Royale Rückkehr: Prinzessin Kate wird bei bekanntem Tennisturnier erwartet

Großbritanniens künftige Königin wird wegen einer Krebsdiagnose behandelt. Im Juni zeigte sie sich nach einer langen Pause erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Nun ist ein weiterer Auftritt geplant.

Prinzessin Kate (42) wird zum Tennisturnier in Wimbledon erwartet. Sie wird nach Angaben des Kensington-Palasts an diesem Sonntag das Endspiel der Herren besuchen. Die Schwiegertochter von König Charles III. hatte vor einigen Monaten eine Krebsdiagnose bekannt gemacht. Öffentliche Termine nahm sie lange nicht wahr.

Prinzessin Kate nahm den ersten öffentlichen Termin wahr

Mitte Juni zeigte sie sich dann erstmals wieder bei der Militärparade Trooping the Colour in London. Beim Tennisturnier in Wimbledon treffen an diesem Sonntag um 15 Uhr der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic und der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz aufeinander.

Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs und schon oft bei dem bekannten Turnier aufgetreten. (dpa/mp)