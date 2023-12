Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Rainer-Maria Weiss, Hamburgs Chefarchäologe, hat versprochen, uns mitzunehmen an einen der geschichtsträchtigsten Orte dieser Stadt. An einen Ort, der seit Jahrhunderten für die Öffentlichkeit unzugänglich war. Und es heute noch ist. Im Auto, auf dem Weg dorthin, erzählt Weiss mit fast kindlicher Begeisterung von diesem, wie er sagt, ältesten Raum der Stadt. Als wir am Ziel ankommen, Weiss den Schlüssel ins Türschloss steckt, den Riegel beiseiteschiebt, der sich quietschend löst, und sich ein dunkles Loch vor uns auftut, da läuft uns regelrecht ein Schauer über den Rücken.

Eine mickrige Kellerlampe ist die einzige Lichtquelle und sie wirft gespenstische Schatten. Es ist kalt. Klamm. Wir schauen nach unten: Überall liegen Findlinge herum, jahrhundertealt. Dazwischen ein Fußboden aus Klinker. Da ist eine Fensteröffnung im 2,80 Meter dicken Mauerwerk, die an eine Schießscharte erinnert. Drei Meter über uns tut sich ein uraltes rissiges gotisches Kreuzrippengewölbe auf. Da hingen schon Spinnweben dran, als Napoleon noch Europa beherrschte, so alt ist es.

Das alte Harburger Schloss – von außen sieht es heute wie eine Mietskaserne aus

Bei dem Raum, in dem wir uns aufhalten, handelt es sich lediglich um ein Kellergewölbe, aber es hat etwas Kirchliches, Sakrales, was sicher auch an seiner achteckigen Form liegt. Unwillkürlich fangen wir an zu flüstern. „Das ist jedes Mal so“, sagt Weiss leise. „Hier drinnen verstummen die Leute.“ Dann schweigt auch Weiss für eine Weile. Wir könnten eine Stecknadel fallen hören.

Wo wir sind? In der Keimzelle Harburgs. Dem Harburger Schloss – oder was davon übrig ist.

So sieht Harburgs Schloss heute aus: eine Mietskaserne, in der unter anderem Studenten wohnen. Nichts erinnert mehr an die einstige Schönheit. Dafür ist der Keller umso faszinierender. Bettina Blumenthal So sieht Harburgs Schloss heute aus: eine Mietskaserne, in der unter anderem Studenten wohnen. Nichts erinnert mehr an die einstige Schönheit. Dafür ist der Keller umso faszinierender.

Gehen wir ganz weit zurück in die Geschichte: Irgendwann im 11. oder 12. Jahrhundert – niemand weiß es ganz genau – wurde auf einer von Wasserläufen durchzogenen morastigen Sandinsel auf der Süderelbe, nur erreichbar über einen aufgeschütteten Damm (die heutige Harburger Schloßstraße), die sogenannte Horeburg erbaut. Sie gab Harburg den Namen. Es handelte sich vermutlich um eine kreisrunde Wasserburg, die von einem Ringgraben umgeben war, um Angreifer auf Distanz zu halten.

Jahrhunderte später – die Burg war inzwischen in den Besitz der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg gekommen – begann Herzog Otto I. (1495-1549) damit, sie zu einem dreiflügeligen Renaissanceschloss auszubauen. Während des Dreißigjährigen Krieges war sie von einer gewaltigen Zitadelle nach niederländischem Vorbild umgeben.

Kaum zu glauben, dass dieses Gebäude die Keimzelle von Harburg war

Das Harburger Schoss um 1890: das älteste Foto, das es vom Schloss gibt Archäologisches Museum Hamburg Das Harburger Schoss um 1890: das älteste Foto, das es vom Schloss gibt

Viel hat dieses Schloss erlebt. Im Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) wurde es beschossen, in der napoleonischen Zeit machten französische Truppen ein Gefängnis daraus. Später wurde es in ein Landratsamt umfunktioniert, bevor 1898 der Industrielle Reinhold F. Holtz das Areal erwarb, um darauf eine Werft zu errichten: die „Schlosswerft“.

Danach begann der Niedergang der Anlage. Der Ostflügel, in dem der Werftbesitzer mit seiner Familie lebte, wurde 1972 abgerissen. Der Westflügel dagegen, den Holtz zu Wohnungen für seine Angestellten umbaute, existiert bis heute. Ein riesiger Klotz, der aber keinerlei Schlosscharakter mehr hat, sondern an eine Mietskaserne erinnert.

Wirklich original sind nur noch Teile des Kellergewölbes, das in seinem Kern aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammt. Und genau da befinden wir uns gerade. Im ältesten Raum Hamburgs, wie Weiss noch einmal betont. „Außenwände, Decke und der Fußboden sind noch vollständig mittelalterlich erhalten. Und das finden Sie sonst nirgends in Hamburg.“

Blick auf das Harburg des 17. Jahrhunderts, wie es der Kupferstecher Matthäus Merian gesehen hat. Das Harburger Schloss war die Keimzelle des Stadtteils. Archäologisches Museum Hamburg Blick auf das Harburg des 17. Jahrhunderts, wie es der Kupferstecher Matthäus Merian gesehen hat. Das Harburger Schloss war die Keimzelle des Stadtteils.

„Hier werden wir Harburgs Stadtgeschichte zelebrieren“

Um sich vorzustellen, was sich einst hier unten abspielte, ist Fantasie nötig, aber davon hat Weiss, der Chefarchäologe, eine ganze Menge. „Hier gab es Räume für Waffen und Munition, hier waren Wachmannschaften untergebracht. Und sehen Sie da oben: den Kamin? Darunter wird die Kochstelle gewesen sein, wo die Köche die Mahlzeiten zubereiteten für den Herzog, der oben im Schloss residierte.“

Das Schloss, das keins mehr ist, hat vor wenigen Jahren den Besitzer gewechselt. Ein Glücksfall für den Archäologen Weiss, denn der neue Eigentümer bot ihm an, das historische Kellergewölbe zu übernehmen, um daraus so etwas wie eine Außenstelle des Harburger Stadtmuseums zu machen.

1898 kauft der Industrielle Reinhold F. Holtz das Areal und machte eine Werft daraus: die „Schlosswerft“. Archäologisches Museum Hamburg 1898 kauft der Industrielle Reinhold F. Holtz das Areal und machte eine Werft daraus: die „Schlosswerft“.

„Natürlich haben wir da sofort eingewilligt“, erzählt Weiss. „Wir konnten erreichen, dass uns sogar die beiden Wohnungen darüber zur Verfügung gestellt wurden, sodass wir – wenn wir den Boden rausgerissen haben – eine große Halle schaffen mit umlaufender Galerie. Da werden wir die Stadtgeschichte Harburgs regelrecht zelebrieren.“

Noch müssen Bauarbeiter eine Menge tun, bis es so weit ist. Aber 2027 soll Eröffnung sein. Der Höhepunkt der Ausstellung wird – das steht völlig außer Frage! – der älteste Raum der Stadt sein.

Nach einer guten Stunde an diesem geschichtsträchtigen Ort müssen wir uns erst wieder ans Tageslicht gewöhnen. Bevor wir ins Auto steigen noch ein letzter Blick aufs jämmerliche Äußere des Harburger „Schlosses“. Als sich der Wagen in Bewegung setzt, meint Weiss: „In seiner Blütezeit sah es mal aus wie das Schloss in Ahrensburg oder das in Celle. Mit Türmen, Dachreitern und Erkern.“ Wir schmunzeln und schütteln mit dem Kopf. Schwer vorstellbar.

Der Ostflügel des Harburger Schlosses. Eine Fotografie, die um 1900 herum entstanden ist. Der Ostflügel wurde in den 70er Jahren gegen den Protest der Harburger Bevölkerung abgerissen. Archäologisches Museum Hamburg Der Ostflügel des Harburger Schlosses. Eine Fotografie, die um 1900 herum entstanden ist. Der Ostflügel wurde in den 70er Jahren gegen den Protest der Harburger Bevölkerung abgerissen.

Rainer-Maria Weiss hat ein Buch über magische Orte und versunkene Welten geschrieben

Lust bekommen auf noch mehr atemberaubende historische Orte? Dann empfehlen wir Ihnen das Buch „Magische Orte, versunkene Welten“, das Professor Rainer-Maria Weiss geschrieben hat und in dem er auch die Geschichte zahlreicher anderen Burgen und Schlössern in und rund um Hamburg erzählt. Manche von ihnen haben die Zeiten überdauert und erstrahlen heute als touristische Attraktion im alten Glanz: Schloss Ahrensburg, die Burg Henneberg, die Drostei Pinneberg, das Bergedorfer Schloss und Schloss Agathenburg beispielsweise.

Sie suchen ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit diesem Buch? Rainer-Maria Weiss/Michael Zapf: Magische Orte, versunkene Welten – Burgen und Schlösser in und um Hamburg, 352 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, gebunden, 20 Euro Ellert & Richter Sie suchen ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit diesem Buch? Rainer-Maria Weiss/Michael Zapf: Magische Orte, versunkene Welten – Burgen und Schlösser in und um Hamburg, 352 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, gebunden, 20 Euro

Viel spannender aber ist, was Weiss über die Burgen zu erzählen hat, die es nicht mehr gibt, die Belagerungen und Kriege nicht überstanden haben oder schlichtweg aufgegeben wurden. Wussten Sie, dass es oben auf dem Süllberg mal zwei Burgen gab? Und dass Moorburg nicht zufälligerweise …burg heißt, sondern seinen Namen einer Festung verdankt, die 1390 von den Hamburgern errichtet wurde als Gegenpol zur Harburger Horeburg? Eine ganz spannende Geschichte.

Auch die Hammaburg, die Keimzelle der Hansestadt Hamburg, lässt Weiss vor dem geistigen Auge des Lesers wiederauferstehen. Die Bischofsburg kommt ebenfalls im Buch vor, von der wir inzwischen allerdings wissen, dass sie gar keine Burg war, sondern das alte Stadttor, das sich bis heute im Hamburg-Wappen wiederfindet.

Rainer-Maria Weiss/Michael Zapf: Magische Orte, versunkene Welten – Burgen und Schlösser in und um Hamburg, 352 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, gebunden, 20 Euro