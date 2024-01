Robert Geiss über seine Millionen: „Mehr einnehmen, als man ausgibt“

Die Geissens feiern dieses Jahr ihren 30. Hochzeitstag. In ihrer Fernseh-Show nehmen die beiden gebürtigen Kölner mit Wohnsitz in Monaco Zuschauer auch im neuen Jahr mit in ihr Leben.

Die Reality-Stars Carmen (58) und Robert Geiss (59) teilen klare Ansichten über Geld und Ausgaben. „Wir wissen beide: Man sollte immer mehr Geld einnehmen, als man ausgibt“, sagte Robert Geiss der „Bild“. „Nach dieser Devise leben wir schon unser ganzes Leben.“

RTL2-Star Robert Geiss: „Wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen“

Wenn sie Häuser oder Schmuck kaufen, dann würden er und seine Frau natürlich viel Geld ausgeben, sagte er. „Aber wir investieren mit Bedacht. Und wir wissen, was ein Pfund Butter kostet. So wurden wir erzogen von zu Hause. Wir sind ja nicht als Millionäre zur Welt gekommen.“

Seine Frau Carmen freut sich nach eigenen Angaben, durch ihr eigenes Einkommen unabhängig von ihrem Mann von ihrem Mann zu sein und über ihre Anschaffungen selbst entscheiden zu können. „Wir haben ein gemeinsames Konto“, sagte sie. „Egal, wer wie viel verdient, alles geht dort drauf – und auch wieder runter.“

Die beiden gebürtigen Kölner mit Wohnsitz in Monaco feiern dieses Jahr ihren 30. Hochzeitstag und haben zwei gemeinsame Töchter. Seit 2011 geben sie mit ihrer Fernseh-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben. (dpa/mp)