„Raus aus den Schulden“ war ein echter Dauerbrenner im Programm von RTL: Zwischen 2007 und 2015 versuchte Schuldnerberater Peter Zwegat Woche für Woche, Menschen unter Kamera-Begleitung aus ihrer finanziellen Misere zu helfen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Jetzt startet RTL eine Neuauflage der Kult-Doku-Reihe – mit einem neuen Schuldnerberater.

Stilianos Brusenbach soll die Nachfolge von Peter Zwegat antreten: Der Nordrhein-Westfale ist Diplom-Volkswirt, arbeitet laut RTL als Schuldner- und Steuerberater, hat Kanzleien in Düsseldorf und Heinsberg. „Mit über zehn Jahren Berufserfahrung ist er Experte für schwierige Fälle und anspruchsvolle Verhandlungen mit Gläubigern und Banken“, teilt RTL mit.

Privat hat der Vater dreier Kinder offenbar eine Vorliebe für gutes Essen und schnelle Autos, das legt zumindest ein Blick auf seinen Instagram-Account nahe.

Vor dem Start des wiederbelebten Doku-Formats übt sich der Neue in Understatement: Peter Zwegat sei „Kult“ und werde „unerreicht bleiben“, erklärte Brusenbach gegenüber der „Bild“. „Aber vielleicht bekomme ich eine Chance als der ‚neue Schuldnerberater‘.“

Wie der neue RTL-Schuldnerberater seinen Klient:innen im TV helfen will? Er wolle Hilfe zur Selbsthilfe geben, sagte Brusenbach der „Bild“. Probleme müssten klar angesprochen werden, „denn nur dann hat man eine echte Chance, die eigene Situation merklich zu verbessern.“

In den neuen „Raus aus den Schulden“-Folgen (Start: Montag, 25. Oktober, 20.15 Uhr) soll Brusenbach die Schuldner:innen nicht nur in Geldfragen beraten, sondern auch bei Alltagsproblemen helfen, heißt es von RTL. „Er unterstützt beispielsweise bei der Jobsuche und hat ein offenes Ohr, wenn die Beziehung der Betroffenen an ihren finanziellen Problemen zu zerbrechen droht“, teilt der Privatsender mit.

In der ersten neuen „Raus aus den Schulden“-Folge soll Stilianos Brusenbach laut RTL-Mitteilung zwei Familien aus Rheinland-Pfalz und Thüringen dabei helfen, endlich schuldenfrei zu werden. Dafür habe Brusenbach die Familien gemeinsam mit den TV-Macher:innen über mehrere Monate lang begleitet. (due)