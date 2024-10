Raab kehrt ins lineare TV zurück – mit Comedy-Gigant an seiner Seite

Es gibt Neuigkeiten für Raab-Fans: Kurz vor Weihnachten soll eine Live-Show auf RTL mit ihm ausgestrahlt werden. Der Moderator wird dabei einen sehr prominenten Kollegen an seiner Seite haben.

RTL strahlt am 21. Dezember eine Live-Show mit Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig („LOL“) aus. Programmgeschäftsführerin Inga Leschek sagte bei den Medientagen in München, die Sendung im Free-TV-Kanal RTL um 20.15 Uhr heiße „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Laut RTL treten dabei die beiden Entertainment-Schwergewichte gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen.

Nun hat jeder die Chance sich für den Wettstreit gegen die TV-Lieblinge auf raab-casting.de zu bewerben: Ihre Gegner sind Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen. Elton werde als Spielleiter durch die Game-Show führen, während Frank Buschmann die Battles kommentiere.

Mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL sollen folgen

Herbig und Raab kennen sich bereits seit ihren TV-Anfängen und schlagen nun gemeinsam ein neues Kapitel Fernsehgeschichte bei RTL auf. „Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude“, so Inga Leschek.

Vor kurzem hatte RTL-Chef Stephan Schmitter bereits angekündigt, dass es noch in diesem Jahr eine Raab-Show – ohne einen konkreten Namen zu nennen – geben solle. Im ersten Quartal 2025 sollen gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL folgen – hier sind die konkreten Sendungen noch nicht bekannt.

Die Rückkehr des 58 Jahre alten Entertainers, Musikers und Moderators im Herbst galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres. Raab boxte am 14. September gegen die frühere Boxerin Regina Halmich. RTL zeigte die Show live, danach verkündete Raab seine längerfristige Rückkehr auf die Bildschirme. Mit dem Sender schloss er einen Fünf-Jahres-Vertrag. Derzeit ist er im Streamingdienst RTL+ mit einer wöchentlichen Show zu sehen. „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ wird nicht im klassischen RTL-Fernsehprogramm ausgestrahlt, sondern nur auf der Streamingplattform. (dpa/mp)