Hinter Giselas gespreizten Beinen liegt sie – die bekannteste Kneipe St. Paulis. Einst das Pissoir eines Großbordells, wurde in dem unscheinbaren Flachbau im Hinterhof an der Reeperbahn Kiez-Geschichte geschrieben. Der Ort, an dem „Chinesen-Fritz“ hingerichtet wurde und Stefan Hentschel, der „Pate von St. Pauli“, seinem Leben ein Ende setzte. An dem Stars ein- und ausgingen, Udo Lindenberg einige seiner Songs schrieb und Boxlegenden die Fäuste schwangen. Die Rede ist von der legendären Kneipe „Zur Ritze“, die jetzt ihren 50. Geburtstag mit dem „Event des Jahres“ zelebriert.