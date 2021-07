Promi-Hammer: Alles aus! Kim Kardashian plant offenbar Scheidung von Kanye West

Los Angeles –

Ist nach acht Jahren Liebe bei Reality-Queen Kim Kardashian (40) und Rap-Ikone Kanye West (43) wirklich alles aus? Wenn es nach diversen US-Medien geht: ja. Seit Dienstag überschlagen sich die Gerüchte, dass Kardashian die Scheidung von ihrem Gatten planen soll – und wohl sogar schon eine der Top-Scheidungsanwältinnen Hollywoods engagiert hat.

Spätestens seit letzten Sommer war klar: Richtig rund lief’s bei den beiden, die gemeinsam vier Kinder haben, nicht mehr. Nachdem West, offenbar aufgrund seiner bipolaren Störung, auf Twitter seine Frau und Schwiegermutter Kris Jenner in mehreren Pöbel-Posts öffentlich angriff, hing der Haussegen ziemlich schief. Auch seine schräge Kandidatur als US-Präsident stieß seiner Frau mehr als nur übel auf.

Insider sicher: „Sie halten sich bedeckt, aber es ist vorbei“

Dennoch: Kardashian hielt tapfer zu ihrem Mann, erklärte auf Instagram, dass es nicht einfach sei, mit seiner psychischen Erkrankung zu leben, sie aber hinter ihm stehe.

Kurz danach tauchten Paparazzi-Fotos auf, die die beiden in einem Auto zeigten. Darauf zu sehen: In einem Auto gestikulierte die Vierfach-Mama tränenüberströmt in Richtung ihres Ehemanns. Lag damals ihr Glück schon in Scherben?

Das Entertainment-Portal „Pagesix“ ist sich sicher, dass bei den beiden nichts mehr zu retten ist. Das Portal zitiert mehrere übereinstimmende Quellen, wonach „die Scheidung unmittelbar bevorsteht“. Ein Insider gegenüber „Pagesix“: „Sie halten sich bedeckt, aber es ist vorbei.“

Top-Scheidungsanwältin ist offenbar schon mit Scheidung betraut

Kardashian soll sogar schon Top-Anwältin Laura Wasser engagiert haben. Und hier passt der Nachname, denn die Dame ist tatsächlich „mit allen Wassern gewaschen“: Sie vertrat etwa auch Angelina Jolie bei ihrer Scheidung von Brad Pitt.

Und auch sonst ist die Wassers Nummer die erste, die Hollywood’s A-Liga wählt, wenn mal wieder eine Ehe in die Brüche gegangen ist. Auf ihrer Liste: neben Angelina Jolie auch Jennifer Garner oder Heidi Klum. Letztere betraute Wasser mit ihrer Scheidung von Sänger Seal.

Auch Kanye West ist nur noch genervt von seiner Frau und ihrer Familie

Der Insider plaudert gegenüber „Pagesix“ weiter: Kardashian soll schon in Vergleichsgesprächen mit der Anwältin und „fertig mit der Ehe“ sein. So habe die 40-Jährige in der Vergangenheit alles gegeben, die Ehe zu retten und ihren Mann zu schützen, doch sie müsse nun ihre Konsequenzen ziehen, hieß es weiter. Das Entertainment-Portal „E! News“ berichtet zudem, dass ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, doch zum Wohle ihrer Kinder wolle sie nun das Richtige tun.

Und auch Kanye ist offenbar durch mit der Ehe. Vor allem Kardashians Familie gehe ihm zunehmend auf die Nerven. „Er ist völlig bedient von der Familie. Er will nichts mit ihnen zu tun haben“, so der „Pagesix“-Insider.

Eine offizielle Bestätigung von Kardashian und West steht derzeit noch aus. Wenn sich die Gerüchte weiter erhärten sollten, bleibt nur zu hoffen, dass das Glamour-Paar zum Wohle der gemeinsamen Kinder handelt – und eine möglichst reibungslose Scheidung über die Bühne bringt. (alp)