Privater Rat der Tennis-Ikone: Davor warnt Boris Becker Prinz Harry

Schon mehrmals musste Tennis-Ikone Boris Becker die Erfahrung machen, dass die große Liebe nicht für immer bleibt: Bereits zwei gescheiterte Ehen liegen hinter dem 55-Jährigen. An seiner Erfahrung will der frisch aus der Haft entlassene Ex-Sportler nun auch andere teilhaben lassen – und hat Prinz Harry einen Ratschlag zu dessen Ehe mit Ehefrau Meghan gegeben.

In einem Interview mit der „Financial Times“ richtete Becker das Wort an den britischen Royal, der zuletzt vor allem Schlagzeilen mit pikanten und brisanten Enthüllungen in seinem Buch „Spare“ machte – und sagte: „Vergiss nicht, wo du herkommst, denn es kann sein, dass du dorthin zurückkehren musst.“ Harry hatte in den vergangenen Monaten dem Zoff mit seiner blaublütigen Familie immer wieder neuen Aufwind gegeben.

Boris Becker gibt Prinz Harry privaten Rat

Zum einen erhob Harry in einer vieldiskutierten Netflix-Doku schwere Anschuldigungen gegen sie und holte auch in seinem Enthüllungsbuch erneut zum Rundumschlag aus. Beckers Meinung ist nun offenbar, dass Harry den Ball lieber flach halten sollte – und es sich nicht allzu sehr mit seiner Familie verscherzen sollte.

Den Grund schiebt Becker hinterher und sagt weiter in Richtung Harry: „Und Ehen halten nicht immer ewig, soviel ich weiß!“ Heißt wohl so viel wie: Wer weiß, wie lange Meghan noch an seiner Seite ist – auf die Familie zu setzen sei die sicherere Bank. Ein Rat, den Harry wohl aktuell nicht nachvollziehen kann, denn er und Meghan sind nach wie vor zusammen und machten bisher eher den Eindruck eines eingeschweißten Teams, das gemeinsam den Kampf gegen Harrys Familie und die Monarchie aufgenommen hat.

Ob der Exil-Royal eines Tages an die Worte der Sport-Ikone zurückdenken wird, ist fraglich. Aber: Wenn einer aus Erfahrung spricht, dann in jedem Fall Becker: Neben zwei Ehen scheiterte auch seine Beziehung zu Alessandra Meyer-Wölden. Mit seiner aktuellen Freundin Lilian scheint das Sport-Idol derzeit aber sehr glücklich zu sein. Im Sat.1-Interview nach seiner Haft-Entlassung bezeichnete er die politische Risikoanalystin aus London als die „Liebe meines Lebens“ – und schloss zuletzt auch nicht aus, erneut Vater zu werden. (alp)