Mit Mutter Elvira am Kaffeetisch: Boris Becker auf Heimatbesuch in Leimen

Seit Mitte Dezember ist Boris Becker wieder auf freiem Fuß – und hält seine Follower mittlerweile auch wieder auf Instagram mit Schnappschüssen aus seinem Leben auf dem Laufenden. Nun stattete er seiner Mutter Elvira in seinem Heimatort Leimen einen Besuch ab. Die Stippvisite an einem anderen wichtigen Ort durfte dabei auch nicht fehlen.

Vor wenigen Tagen bekamen die Fans des wegen Steuerhinterziehung verurteilten Beckers erneut einen Einblick in sein Leben nach der fast achtmonatigen Haftstrafe, die er in einem Londoner Gefängnis absaß: Zu einem Foto, das den 55-Jährigen vor mehreren Tennisplätzen zeigt, schreibt er: „Ich war drei Jahre alt, als mein Vater mich in meinen allerersten Tennisclub (TC BW Leimen) mitgenommen hat.“ Und weiter: „Schön, da zu stehen, wo alles angefangen hat…“

Boris Becker auf Heimatbesuch in Leimen

In Leimen bei Heidelberg (Baden-Württemberg) begann die Karriere des Tennis-Idols, 1974 wurde er Mitglied des Tennisclubs und nur drei Jahre später in den Jugendkader des Badischen Tennisverbands aufgenommen. Von da an ging es immer weiter bergauf für Becker, den Höhepunkt kennt die ganze Welt: Becker wurde 1985 mit 17 Jahren der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten und damit zur Tennis-Legende.

Doch nicht nur zu seiner alten Wirkungsstätte zog es Becker bei seinem Heimatbesuch – sondern auch zu Mutter Elvira, die immer noch in Leimen wohnt. Auf einem weiteren Foto ist Becker mit ihr zu sehen, wie sie gemeinsam am gedeckten Kaffeetisch sitzen und in die Kamera strahlen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: „Mit offenen Armen“: Zverev hofft auf DTV-Rückkehr von Boris Becker

Kurz nach seiner Haftentlassung hatte Becker sich zunächst bedeckt gehalten, was Einblicke in sein Privatleben angeht. Nach seinem TV-Interview auf Sat.1 gab er aber auch auf Instagram wieder mehr preis, postete unter anderem Fotos aus dem Silvester-Urlaub. Becker darf aufgrund seiner Verurteilung in Großbritannien weiter nicht in seine Wahlheimat einreisen, in der auch Ex-Frau Lilly mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus wohnt. Aber: Überall sonst auf der Welt ist der 55-Jährige ein freier Mann. (alp)