Nackt und maskenlos in Hotel-Quarantäne: Australien wirft Pöbel-Kolumnistin raus

Ihre Pöbel-Prahlerei war nicht nur peinlich – sondern kostet sie auch ihr Australien-Visum: Die umstrittene britische Kolumnistin Katie Hopkins soll wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln aus dem Land geworfen werden. Die 46-Jährige Engländerin ist für ihre extrem rechten Ansichten berühmt-berüchtigt.

Hopkins wollte in Australien an der Reality-TV-Show „VIP Big Brother“ teilnehmen. Sie befand sich in Sydney in Hotel-Quarantäne – und hatte in einem Instagram-Video geprahlt, in der Isolation Essenslieferanten nackt und ohne Maske die Tür ihres Hotelzimmers zu öffnen.

In den Quarantäne-Hotels müssen die Gäste Masken tragen, wenn das Essen gebracht wird. Ihren Followern sagte Hopkins, das Quarantäne-System in Australien und die Lockdowns im Land seien „der größte Schwindel der Menschheitsgeschichte“. Hopkins ist für ihre Hetze bekannt, sie wettert unter anderem gegen Ausländer, den Islam und Übergewichtige.

Australiens Innenministerin: „Das war empörend!“

Australiens Innenministerin Karen Andrews kündigt an, dass der der Frau so schnell wie irgend möglich das Visum entzogen werde. „Sobald wir sie außer Landes haben können, wird sie weg sein“, sagte Andrews im Radio. Sie ist wütend und entsetzt über Hopkins: „Die Tatsache, dass sie damit geprahlt hat, die Quarantäne zu brechen, war einfach empörend. Es war ein Schlag ins Gesicht für all die Australier, die derzeit im Lockdown sind, und es ist einfach inakzeptables Verhalten.“

Auch die Produzenten der Reality-Show zogen umgehend Konsequenzen. „Seven Network und Endemol Shine Australia bestätigen, dass Katie Hopkins kein Teil von Big Brother VIP mehr ist.“ Ihr Verhalten sei „unverantwortlich und rücksichtslos“ gewesen.