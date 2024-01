Pénelope Cruz: Handys für Kinder? „Grausames Experiment“

Pénelope Cruz und der Schauspieler Javier Bardem haben gemeinsam eine zehnjährige Tochter und einen zwölfjährigen Sohn. In ihrer Haltung zu Smartphones sind sich beide Oscar-Preisträger anscheinend einig.

Die Hollywood-Schauspielerin lehnt Handys für ihre Kinder ab. „Es ist so einfach, manipuliert zu werden, vor allem, wenn sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet“, erklärte die 49-Jährige dem Modemagazin „Elle“. „Und wer zahlt den Preis dafür? Nicht wir, nicht unsere Generation, die vielleicht mit 25 gelernt hat, wie ein BlackBerry funktioniert.“

Pénelope Cruz: Keine Smartphones für Kinder

Die zehnjährige Luna und der zwölfjährige Leo hätten daher noch kein eigenes Handy, stellte die Oscar-Preisträgerin („Vicky Cristina Barcelona“) klar. „Es ist ein grausames Experiment an Kindern, an Teenagern.“

In ihrer Ablehnung von Smartphones sind sich Cruz und ihr Ehemann anscheinend einig: Oscar-Preisträger Bardem („No Country for Old Men“) hatte 2022 der Deutschen Presse-Agentur erzählt, dass Handys in seinen Augen „alles verändert“ hätten, „leider auch zum Schlechten“: „Die Kontaktfähigkeit ist verloren gegangen.“ (dpa/mp)