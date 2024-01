Problem bei „Wer wird Millionär“: Plötzlich wird Jauch unterbrochen

Fernseh-Pannen sorgen ja regelmäßig für Heiterkeit bei den Zuschauern zu Hause. Am Donnerstagabend hat es die RTL-Rateshow „Wer wird Millionär“ getroffen: Plötzlich unterbricht die Regie Quizmaster Günther Jauch! Was war passiert?

Auf dem Kandidatenstuhl saß zum Zeitpunkt der Panne Felix Groß. Wie die „Bild“ berichtet, musste der 32-Jährige aus Bochum folgende Frage beantworten: „Die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist …?“ A: Holstein in Holstein, B: Mecklenburg in Mecklenburg, C: Württemberg in Württemberg oder D: Brandenburg in Brandenburg.

„Wer wird Millionär“: Panne bei RTL-Quizshow

Groß weiß die Antwort nicht und wählt den Publikumsjoker. Ein Zuschauer im Studio in Hürth tippt auf Antwort „D“. Der 32-Jährige loggt ein – und dann kommt es zur Panne.

Plötzlich fängt das Licht im Studio an zu flackern! Günther Jauch scheint das technische Problem nicht zu bemerken, er ist gerade dabei, die anstehende Werbepause anzukündigen. Doch dann hört man auf einmal eine Männerstimme aus der Regie: „Ich unterbreche mal gerade. Irgendwie ein Lichtproblem. Es flackert die ganze Zeit.“

Der erfahrene Moderator Jauch lässt sich von der Panne nicht aus der Ruhe bringen. Er scherzt: „Lasst das mal. Ist wie in der Disco jetzt.“

Nach der Werbepause ist das Problem behoben – „etwas düsterlich ist es immer noch“, so Jauch. Kandidat Felix Groß kann auf jeden Fall aufatmen: Antwortmöglichkeit „D“ war die richtige. Es ging um Brandenburg an der Havel. (mp)