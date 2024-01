„Angst um mein Leben“: deutsche Influencerin erlebt Albtraum im Paradies

Es war ein Traumurlaub in der Sonne Thailands – doch ein Strand-Ausflug endetete für Reality-Sternchen Emmy Russ in einem Albtraum: Die 24-Jährige wurde von zwei Affen gebissen und musste ins Krankenhaus!

Am Strand der thailändischen Insel Ko Phi Phi Don können Touristen den dort lebenden Affen in freier Wildbahn beobachten. Doch mit ihnen kuscheln sollte man nicht – das musste Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin Emmy Russ am eigenen Leib erfahren.

Influencerin auf Thailand von Affen gebissen

Denn die 24-Jährige wurde von zwei Affen gebissen, wie sie auf Instagram postete. Das Problem: Sie ist weder gegen Tollwut noch gegen Tetanus geimpft, wie sie der „Bild“ sagte. „Deshalb habe ich jetzt eine Teatanus-Impfung bekommen und kriege insgesamt fünf Tollwut-Impfungen verabreicht, drei stehen noch aus“, so Russ weiter.

Außerdem muss die Blondine, die unter anderem schon bei der ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“ und der Sendung „Promi Big Brother“ zu sehen war, täglich bis zu neun Tabletten nehmen. Ihr Hotelzimmer verlasse sie nur, um zum Frühstück zu gehen, sie habe mit Übelkeit zu kämpfen.

Nochmal würde sie nicht mehr zum Affen-Strand gehen: „Hätte ich gewusst, was alles hätte passieren können, wäre ich lieber fern geblieben. Vermutlich werde ich den Urlaub auch frühzeitig abbrechen. Aktuell muss ich schon sagen, dass ich Angst um mein Leben habe“, sagte Russ der „Bild“.

So schlecht scheint es der in Madrid lebendenden Influencerin aber doch nicht zu gehen – gut genug auf jeden Fall, dass sie auf Instagram weiterhin Werbung für ihre Fotos auf dem Erotik-Portal „Only Fans“ machen kann … (mp)