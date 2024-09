Panne bei „Wer wird Millionär?“ Jauch stellt unlösbare Frage

Panne bei „Wer wird Millionär?“! Aktuell läuft die sogenannte „Drei-Millionen-Euro-Woche“ – bei dieser Sonderausgabe der RTL-Quizsendung können die Kandidaten besonders viel Geld gewinnen. Doch am Dienstag wurde eine Frage gestellt, bei der alle Antwortmöglichkeiten falsch waren.

Kandidatin Laura Harbig hatte es bis zur 32.000-Euro-Stufe geschafft und sollte folgende Frage beantworten: „Wen googelten die Deutschen in der Kategorie ,Persönlichkeiten international‘ 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift? A: Margot Robbie B: Queen Camilla C: Elon Musk D: Harry Kane“.

RTL-Panne! „Haben festgestellt, dass keine der Antwortmöglichkeiten richtig ist“

Laura Harbig tippte auf Antwortmöglichkeit C – und lag damit daneben. Als richtige Antwort wurde in der Show D angezeigt. Harbig flog aus der in Hürth bei Köln aufgezeichneten Show. Doch am Mittwochabend teilte RTL mit: „Nach intensiver Prüfung haben wir festgestellt, dass keine der vier Antwortmöglichkeiten richtig ist.“ Taylor Swift war die am meisten gegoogelte „Persönlichkeit international“. Autsch!

Laura Harbig soll laut RTL eine zweite Chance erhalten und in der nächsten „Drei-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ nochmal antreten dürfen. Hoffentlich stimmen dann alle Antwortmöglichkeiten… (elu)