Trauerfall bei Scooter: Crew-Mitglied von H.P. Baxxter stirbt im Tourbus

Trauerfall bei Scooter! Ein Crewmitglied ist plötzlich verstorben – die Umstände könnten tragischer kaum sein.

„Liebe Fans, wir haben leider traurige Nachrichten.“ So beginnt der Beitrag, den die Band auf Instagram am Dienstag veröffentlichte. Der Grund für die Trauer: Der Backliner von „Scooter“ ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben – „plötzlich und völlig unerwartet“. Ein Backliner unterstützt die Künstler auf der Bühne, hilft zum Beispiel beim Instrumentenwechsel.

Kollege von H.P. Baxxter stirbt im Tourbus

Sie seien „schockiert, erschüttert und tief getroffen“, schreiben die Kollegen. Zu den Hintergründen des Trauerfalls schweigt die Band, schreibt lediglich von einem „tragischen Vorfall“. Am Ende der Nachricht weist sie auf die Organisation Herzstiftung hin, um „Vorfälle dieser Art“ präventiv zu vermeiden. Offenbar litt das Crewmitglied an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Die Umstände des Trauerfalls sollen mehr als dramatisch sein. Laut „nau.ch“ ereignete sich die Tragödie auf dem Weg zum Seaside-Festival in Spiez in der Schweiz. Demnach kam die Crew morgens im Tourbus an und musste feststellen, dass ihr Kollege im Schlaf gestorben war.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Konzert: US-Rapper bricht auf Bühne zusammen und stirbt

Die Band um Frontmann H.P. Baxxter spielte am Abend trotzdem den Auftritt, legte aber eine Schweigeminute ein. (elu)