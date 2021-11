Boygroup-Star rastet aus: Schlug er seine Schwiegermutter?

Was für ein Skandal, was für ein Zoff, was für Abgründe! Es geht um einen leicht reizbaren Popstar, seine Freundin, ein Topmodel mit der er ein Baby hat – und um ihre Mutter, ebenfalls reich und schön, die behauptet, von dem Sänger geschlagen worden zu sein. Die Konsequenzen folgten prompt.

Rückblick: Am 30. September verließ Gigi Hadid (24) fluchtartig die New Yorker Fashionweek. Und das, obwohl sie als Laufstegstar für Isabel Marant laufen sollte. Der Grund? Zu dem Zeitpunkt unklar. Jetzt allerdings nicht mehr, denn jetzt ist es kein Geheimnis mehr, was am 29. September passiert ist.

An dem Tag kam es zum Streit: Popstar Zayn Malik (früher bei „One Direction“), Gigis Freund und der Vater der gemeinsamen Tochter Khai (1), bekam sich mit ihrer Mutter in die Wolle. Aber richtig! Er soll Yolanda Hadid, Ex-Model aus den Niederlanden, als „holländische Schlampe“ beschimpft und gebrüllt haben, sie solle sich von seiner „verdammten Tochter“ fernhalten.

Zayn Malik: Pöbeleien und Ausraster

Auch Gigi wurde in den unschönen Zwist hineingezogen – und das, obwohl sie gar nicht vor Ort war. Zayn rief sie in Paris an und soll gekreischt haben: „Zieh dir ein paar verdammte Eier an und verteidige deinen Mann gegen deine verdammte Mutter in meinem Haus!“ Auch einen Security-Mann soll er bepöbelt haben: „Verpiss dich aus meinem Haus, Bulle.“

Yolanda Hadid ließ sich das aber nicht gefallen, sie erstattete Anzeige. Aus den Gerichtsdokumenten, die von dem Klatschportal „tmz“ veröffentlicht wurden, geht hervor, dass er seine Schwiegermutter gegen eine Kommode geschubst haben soll.

Konsequenz: Gigi trennte sich sofort von dem unbeherrschten Wüterich. Und ein Urteil gibt es auch schon: eine Geldstrafe und 360 Tage Bewährung. Obendrein muss Zayn einen Kurs zur Aggressionsbewältigung absolvieren und sich in ein Programm zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt einschreiben.

Plattenfirma feuert „One Direction“-Sänger

Nachdem das ganze Drama bekannt wurde, kündigte ihm übrigens auch seine Plattenfirma RCA. Allerdings offiziell nicht wegen der Attacke auf Schwiegermutter in spe. Sondern weil Malik häufig „extrem stark nach Marihuana“ gerochen habe.

Er selbst hat sich übrigens auch geäußert und bestritten, Gigis Mutter attackiert zu haben. „Ich hoffe, dass Yolanda ihre falschen Anschuldigungen überdenkt und sich bemüht, diese Familienprobleme im privaten Rahmen zu lösen.“ Dafür ist es offensichtlich zu spät.