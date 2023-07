Oli P. über Krankheit seiner Frau: „Haben uns ins Leben zurückgekämpft”

Der Musiker und Schauspieler Oliver Petszokat alias Oli P. ist nach der schweren Krankheit seiner Frau besonders dankbar für ein ganz normales Leben mit ihr. „Wir haben uns ins Leben zurückgekämpft“, sagte der 44-Jährige.

Seine Frau Pauline war im März 2020 – mit Beginn des Lockdowns in Deutschland – nach ihrer Hirntumor-OP aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Wir wussten nicht, ob wir als Paar wieder so leben können wie vorher.“ Nun wisse der Berliner, was Freiheit ist. „Für mich ist Freiheit, ein normales Leben mit meiner Frau führen zu können.“ Freiheit bedeute für ihn auch, dass er während der Corona-Pandemie Zeit gehabt habe, besonders für seine Frau da zu sein.

Oli P.’s siebtes Studio-Album „Hey Freiheit“ erscheint am Freitag (21. Juli). Bei einem Lied singt auch seine Frau Pauline mit, bei einem anderen Matthias Reim. (dpa)