Neuer Job für Star-Rapper: Deshalb fährt Snoop Dogg zu Olympia

Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Einer, der dann auch mit am Start sein wird, ist überraschend der US-Rapper Snoop Dogg – aber nicht als Sportler, sondern als Kommentator.

Der 52-Jährige („Drop it like it’s hot“) wird für den US-Sender NBC im Sommer von den Olympischen Spielen aus Paris berichten. Er soll dabei vor Ort Teile der abendlichen Zusammenfassungen im US-Fernsehen übernehmen und auch Pariser Sehenswürdigkeiten unter die Lupe nehmen, teilte der Sender am Sonntag mit.

Snoop Dogg landete 2021 Internet-Hit mit Reit-Kommentar

Snoop Dogg postete am Montag außerdem bei Instagram einen Ausschnitt von ersten Vorabinterviews mit US-Sportlern. Er hatte bereits 2021 zusammen mit Komiker Kevin Hart bei den Olympischen Spielen in Tokio einen kurzen Clip vom Dressurreiten kommentiert und damit online Millionen Aufrufe generiert.

New year mood. Paris 2024 Olympics. C u this summer pic.twitter.com/vWUXIPdMVZ — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

Snoop Dogg ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Musiker mit Millionen verkauften Alben, Auftritten beim Superbowl und in Dutzenden Filmen, sowie einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Er ist bekannt für seinen exzessiven Marihuana-Konsum.

Der Rapstar arbeitet auch seit längerem im US-Fernsehen als Moderator und präsentierte unter anderem die US-Version des Eurovision Song Contest. (dpa/mp)