Messerwunde im Nacken: Olympia-Läufer (34) tot aufgefunden

Der ugandische Hindernisläufer Benjamin Kiplagat ist in Kenia offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Die Leiche des 34 Jahre alten Olympia-Neunten von 2008 wurde am Sonntag in einem Vorort von Eldoret in einem Auto gefunden. Polizeiangaben zufolge wies Kiplagats Körper eine tiefe Messerwunde im Nacken auf.

Kiplagat hatte über 3000 m Hindernis an drei Olympischen Spielen teilgenommen, sein bestes WM-Ergebnis erreichte er 2009 in Berlin als Elfter.