Nach Tod von Kasia Lenhardt: #mobbingtötet: Ihre Freundin erhebt schwere Vorwürfe

Der plötzliche Tod von GNTM-Model und Boateng-Ex Kasia Lenhardt schockiert ganz Deutschland. Nun äußert sich ihre Freundin Sara Kulka – und erhebt schwere Vorwürfe.

Sie wurde nur 25 Jahre alt: Am Dienstagabend starb Model Kasia Lenhardt in ihrer Berliner Wohnung. Wie die Polizei gegenüber mehreren Medien sagte, liegt bei ihrem Tod kein Fremdverschulden vor. Lenhardts Freundin Sara Kulka erhebt nun schwere Vorwürfe.

Nach Tod von Kasia Lenhardt: Freundin Sara Kulka erhebt schwere Vorwürfe



„Stellt euch vor, ihr lernt jemanden kennen, den ihr richtig nett findet“, schreibt Kulka auf Instagram. Sie zeichnet anschließend ein fiktives Szenario auf, das womöglich auch ihre Freundin Kasia Lenhardt durchlebt hat.

In Kulkas Text geht es um Differenzen und Verletzungen in einer Beziehung, um Vertrauen und Enttäuschungen – und die losgetretene Dynamik, sobald von all dem Menschen in sozialen Netzwerken erfahren.

Lenhardt war bis Anfang Februar mit dem Fußballer Jérôme Boateng liiert. Das Paar trennte sich in aller Öffentlichkeit – daraus wurde eine hässliche Schlammschlacht. Lenhardt warf dem 32-Jährige vor, er habe sie wiederholt betrogen. Boateng behauptete in der „Bild“-Zeitung: „Kasia drohte, mich zu zerstören.“

„Immer mehr Leute kommen und bewerfen euch“

Was genau in ihrer Beziehung vorgefallen ist, wissen wohl nur die beiden. Kulka jedenfalls schreibt weiter: „Das geht eine Weile lang gut, aber auf Dauer passt dieser Lebensstil nicht zu euch, also sagt ihr, dass ihr weggehen wollt.“ Boateng und Lenhardt behaupteten am Ende ihrer Beziehung beide, den Schlussstrich gezogen zu haben.

Kulka beschreibt in ihrem Posting anschließend eine öffentliche Schlammschlacht, bei der zunächst „Freunde (kommen) und übergießen euch ebenfalls mit Schlamm, ihr könnt euch kaum wehren.“



Und Kulka weiter: „Dann kommen wildfremde Menschen, die gesehen haben, dass ihr voller Schlamm seid, also denken sie es macht ja nichts und werfen selbst noch eine Handvoll Schlamm auf euch. Immer mehr Leute kommen und bewerfen euch. Langsam steht der Schlamm schon so hoch, dass ihr mit den Beinen strampeln müsst, um nicht unterzugehen.“

Trennung von Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng: Der Internet-Mob geriet außer Kontrolle

Nach dem Beziehungsende zwischen Lenhardt und Boateng wurden im Netz Sprachnachrichten und Details der Beziehung veröffentlicht, Freunde und Verflossene schalteten sich ein und überzogen die Beteiligten mit heftigen Vorwürfen. Auch Unbeteiligte mischten sich ein, der Internet-Mob geriet außer Kontrolle.



Kasia Lenhardt 2018 bei einem Event in Berlin. imago images/Future Image Foto:

Kulka dazu: „Das kostet so viel Kraft, dass ihr nicht mal mehr um Hilfe rufen könnt. Aber die Menschen hören nicht auf, immer wieder kommt jemand und wirft eine Ladung Schlamm genau auf deinen Kopf. Schuldig fühlen sie sich nicht. Die anderen haben es ja auch gemacht. Nach mehreren Tagen verlässt dich die Kraft. Du gibst auf. Und gehst unter.“

Zwar gibt es zur Todesursache bislang keine Stellungnahme von offizieller Seite. Für Kulka aber ist klar: „#mobbingtötet“ schreibt sie zu ihrem Beitrag. Ihre dringende Forderung: „#stoppmobbing“. (mik)