Falsch dargestellt? Kandidatin macht RTL nach „Let’s Dance“-Rauswurf schwere Vorwürfe

Für sie hatte es sich schnell „ausgetanzt“: Am Freitag ist Comedienne Maria Clara Groppler als erste Kandidatin bei der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel ausgeschieden. Die Enttäuschung ist groß – doch die 25-Jährige sieht an ihrem Rauswurf auch Mitschuld bei der RTL-Show.

Ihre Reise bei „Let’s Dance“ war schnell vorbei: Schon in der zweiten Folge der 17. Staffel „Let’s Dance“ wurde die Komikerin Maria Clara Groppler als erste Kandidatin aus der RTL-Show gewählt. Obwohl Unternehmer Till Schulz (34) und Autorin Ann-Kathrin Bendixen (24) in der Jurywertung noch schlechter abschnitten, sorgte das Zuschauer-Voting für den Rauswurf von Groppler.

Maria Clara Groppler scheidet als erste „Let’s Dance“-Kandidatin aus

Die Enttäuschung über das schnelle Aus ist groß: „Bin schon sehr traurig. Ich war eigentlich mit meiner Leistung sehr zufrieden und ich habe wirklich sehr hart trainiert mit Mika und auch nach den Trainings noch weiter Zuhause trainiert“, schreibt die gebürtige Berlinerin in einer Instagram-Story.

In einem Einspieler wurden der Jury und den Zuschauern Szenen des Trainings von Groppler und ihrem Tanzpartner Mikael Tatarkin gezeigt – der Auslöser für Kritik: Der 25-Jährigen würde es an Konzentration und Ernsthaftigkeit mangeln, so die Jury. Auch auf Instagram bleibt die gezeigte Trainings-Szene von Groppler im Gespräch. „Maria war beim Training unkonzentriert und hatte andere Sachen im Kopf nur nicht das Training. Sie ist zu Recht raus“, schreibt so eine Userin.

Kritik: Trainings-Einspieler habe sie falsch dargestellt

In ihrer Instagram-Story wehrt sich Groppler nun jedoch gegen diese Kritik: „In dem Einspieler wurden nur Momente gezeigt, in denen ich albern war und bei Let’s Dance stehen so viele Kommentare, dass ich keinen Ehrgeiz hatte, dabei habe ich mich seit Wochen darauf vorbereitet. Schade, dass das so dargestellt wurde.“

Unter ihren Instagram-Posts bekräftigen viele Zuschauer ihren Vorwurf, dass der Einspieler zu einseitig war. „Es war die volle Absicht, dass die Zuschauer und Jury schlecht über sie denken. Leider hatte sie von Anfang an keine Chance…“, beschwert sich eine Userin. Andere Kandidaten hätten definitiv schlechter getanzt, schreiben viele.

Doch Groppler denkt auch an ihren Tanzpartner Tatarkin, für den seine erste „Let’s Dance“-Staffel ebenfalls schneller vorbeiging als erwartet. „Wir hatten eine richtig tolle Woche zusammen und haben richtig zusammengefunden. Es tut mir auch sehr für ihn leid, dass es jetzt zu Ende ist.“

Ganz abgeschlossen mit „Let’s Dance“ hat das Tanzpaar aber wohl noch nicht: Wie die beiden auf Instagram bekanntgeben, planen sie ab sofort jeden Freitag unter dem Motto „Let’s weiter Dance“ auf Instagram eine kleine Choreographie zu tanzen. (mwi)