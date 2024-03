Der muss sich verdammt wohl fühlen hier. Seit rund vier Jahren wohnt Atze Schröder in Hamburg. Am Samstag hat er in der rappelvollen Barclays Arena seine erste Show als „waschechter Hamburger“ abgeliefert. Und Atze wurde dabei nicht müde zu betonen, wie sehr er doch seine neue Heimatstadt liebt. Am Ende ging es auch um Sex, den HSV und den FC St. Pauli.

Der muss sich verdammt wohl fühlen hier. Seit rund vier Jahren wohnt Atze Schröder in Hamburg. Am Samstag hat er in der rappelvollen Barclays Arena seine erste Show als „waschechter Hamburger“ abgeliefert. Und Atze wurde dabei nicht müde zu betonen, wie sehr er doch seine neue Heimatstadt liebt: „Man spielt hier, man spielt da, aber woanders ist es immer scheiße!“

Um 20.02 Uhr ertönt Musik, kurz darauf gehen die Lichter aus. Applaus brandet auf. Unter tosendem Gewitter und polternden Klaviertönen betritt „der Erlöser“, so der Name des Programms, die Bühne – mit ausgestreckten Armen lässt sich Atze feiern wie ein Gott mit Lockenperücke.

Er ist 58 und optisch kaum ein Tag älter geworden. Kaum zu glauben, dass „Alles Atze“ vor 25 Jahren auf Sendung ging. Und dieser Mann in Jeanshose, Cowboyschuhen und T-Shirt mit Botschaft („Super sexy – dank Atze“) schon mehr als 30 Jahre auf Tour geht.

Atze Schröder in Hamburg: „Der Erlöser“ – ein religiöses Programm?

„Ist ja schon ’ne Bombenstimmung hier. Und ich hab‘ noch gar nichts gemacht“, sagt er zur Begrüßung und kurz darauf: „Schönen guten Abend in der schönsten Stadt der Welt!“

Es folgen weitere Liebesbekundungen, ehe er eine Erklärung abgibt: Atze als der Erlöser? Erwartet den Zuschauern ein religiöses Programm?

Er habe schon eine Anzeige aus Wuppertal bekommen, eine Familie habe sich durch den Titel beleidigt gefühlt. „Na ja, ich hätte mich auch ‚der Fleckenlöser‘ nennen können.“

Die Idee hinter dem Titel ist etwas ernster. Gerade in Zeiten von Krieg und großer Unsicherheit im eigenen Land sei es umso wichtiger, „mal zwei Stunden einfach die Birne auszuschalten und abzulachen“. Bei Atze könne jeder alles abladen, jeden noch so dummen Gedanken, jede Sünde. „Mit mir könnt ihr es machen. Wichtig ist, dass ihr lacht.“

Atze Schröder: „Mit mir könnt ihr alles abladen. Wichtig ist, dass ihr lacht“

Und Witze hat der Comedy-Veteran wie die Sahara Sand. Erlösung komme in vielen Formen: Manchmal reiche ein Telefonat mit einer Freundin, manchmal der Gang „ins gekachelte Zimmer, mit der MOPO unterm Arm und dann denkste dir so: Jetzt haben die Stadtwerke das Problem“.

Während des mehr als zweistündigen Gag-Feuerwerks geht es zudem um unaufmerksame Ärzte, die in der dritten Person sprechen, Opas Erziehung nach Maß („Alles unter 1,50 hat keine Rechte“), Kinder-Geburtstage der anderen Art in Eppendorf, Erlösung durch Musik und natürlich Sex. „Neulich sagte ein Kollege zu mir: Du, Atze, das mit dem Sex ist ja ’ne feine Sache, aber was soll ich sagen? Ich bin verheiratet.“ Je später der Abend, desto schlüpfriger wird es.

Am Ende geht’s noch einmal um Hamburg – und Fußball

Am Ende geht’s noch einmal um Hamburg – und Fußball. Kaum stehe er hier als echter Hamburger auf der Bühne, würden beide Vereine, der HSV und der FC St. Pauli, aufsteigen. Atzes ultimativer Tipp, wenn es mal wieder heißt, Hamburger seien hochnäsig: „Von unten sieht Niveau aus wie Arroganz.“

Doch egal was komme, passiere oder sei: „Einer wird immer gleich bleiben und wieder kommen: euer Atze!“