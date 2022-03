Nach Ohrfeige beim Boxkampf: Olli Pocher befürchtet dauerhafte Schäden

Nach der Ohrfeige, die er am Rande eines Boxkampfs in Dortmund von Rapper Fat Comedy kassierte, schwieg Oliver Pocher (44) zu der Attacke – bis jetzt. In einem Instagram-Video nimmt er nun zum ersten Mal Stellung zu der Klatsche und äußert eine große Sorge. Denn der Angriff könnte fatale Folgen für ihn und seine Gesundheit haben, so der Comedy-Star.

„Ich habe die letzten Tage ehrlich gesagt auch damit verbracht, das eine oder andere Mal beim Arzt zu sein““, sagt Oliver Pocher am Dienstag in seinem knapp 14 Minuten langen Instagram-Video. Besorgt erzählt der Familienvater weiter: „Mein Ohr ist auch ziemlich angeschlagen gewesen – und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen.“

Nach Ohrfeige: Oliver Pocher will Rapper Fat Comedy verklagen

Deshalb unterziehe er sich im Moment einer medizinischen Behandlung. „Aber ich kann momentan gewisse Frequenzbereiche einfach nicht hören“, schilderte er.

In seiner Stellungnahme verurteilt er den Vorfall zutiefst und sagt: „Das war eine Nummer, die so gar nicht geht“ und fügte hinzu: „Die ist feige, hinterhältig, arglistig.“

Das hier könnte Sie auch interessieren: Die Nächste, bitte! Oliver Pocher hat nächstes Opfer für Parodie gefunden

Er wolle nun rechtliche Schritte gegen seinen Angreifer einleiten und kündigte an, Fat Comedy an einem „langen Tisch (…) mit Staatsanwaltschaft und Richter“ wiederzusehen. Weiter spricht der Comedian von „Körperverletzung“, seiner Ansicht nach werde „die Sache teuer“. „Ich hoffe auf eine maximale Strafe“, so Pocher. (alp)