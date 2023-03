Nach Amoklauf in Hamburg: Böhmermann nimmt TV-Sendung aus Programm

Am Freitagabend gab es keine neue Ausgabe des „ZDF Magazin Royale” im Fernsehen zu sehen. Das hatten die Redaktion und der Moderator Jan Böhmermann auf Twitter mitgeteilt. Grund war der Amoklauf mit mehreren Toten am Donnerstagabend in Hamburg.

Da es in der Folge um das Thema Bestattungen ging, wurde die bereits vor dem Amoklauf aufgezeichnete Sendung aus Pietätsgründen nicht im linearen ZDF-Programm ausgestrahlt. Wie Böhmermann und die Redaktion mitteilten, kann sie jedoch auf Wunsch in der Mediathek abgerufen werden.

Das heutige @zdfmagazin befasst sich mit dem Thema BESTATTUNGEN und wurde vor den Ereignissen in Hamburg aufgezeichnet. Wir verzichten, in Absprache mit dem ZDF, aus Pietätsgründen auf eine Ausstrahlung im linearen Programm – in der Mediathek ist die Sendung auf Wunsch verfügbar. — Jan Böhmermann (@janboehm) March 10, 2023

Das könnte Sie auch interessieren: Berater, Sportschütze, Ex-Zeuge Jehovas: Das ist über Amokläufer Philipp F. bekannt

Bei einem öffentlichen Gottesdienst der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend im Stadtteil Alsterdorf hatte der Schütze Philipp F. (35) sieben Menschen getötet, bevor er sich selbst erschoss. Acht weitere Personen wurden verletzt, vier von ihnen lebensgefährlich. Hamburg steht unter Schock, mehrere Politiker zeigten sich erschüttert, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach von „größter Trauer und Entsetzen“. (ps)