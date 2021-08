Mysteriöser Radikalabbau: Fans rätseln: Lena Meyer-Landrut löscht alle Instagram-Posts

Berlin –

3,8 Millionen Follower:innen hat Sängerin Lena Meyer-Landrut (29) auf Instagram, die dort am Leben der einstigen ESC-Gewinnerin teilhaben können – bis jetzt. Denn auf ihrem Profil, auf dem neben Werbung für neue Musik oder Konzerte auch immer wieder private Schnappschüsse zu finden sind, herrscht plötzlich gähnende Leere. Nicht nur Fans rätseln: Warum nur?

„Noch keine Beiträge vorhanden“ ist neben ihrem Profilbild das einzige, was noch auf Lena Meyer-Landruts Insta-Profil zu sehen ist. Ihre komplette Instagram-Vergangenheit ist gelöscht. Das letzte Signal der Sängerin in dem sozialen Netzwerk war eine Instagram-Story – jedoch bereits Anfang April.

Lena Meyer-Landrut machten Hate-Kommentare auf Instagram zu schaffen

Doch was ist der Grund des Instagram-Abgangs der „The Voice“-Jurorin? Möglich ist, dass die 29-Jährige die Reißleine zog, um sich vor Hate-Kommentaren und Beschimpfungen zu schützen. In der Vergangenheit hatte sie öffentlich bereits mehrmals darüber gesprochen, wie sehr ihr dies zusetze. Schon länger setzt sie sich zudem gegen Mobbing ein.

Weitere Möglichkeit: Lena hat vor einiger Zeit angekündigt, mit neuer Musik in den Startlöchern zu stehen. Um es besonders aufregend zu machen, könnte sie diese mit einem komplett neuen Look vielleicht bald auf Instagram präsentieren. Der Überraschungseffekt wäre riesig und andere Künstlerinnen wie Mandy Capristo oder Miley Cyrus haben diese Methode bereits erprobt – und fegten ihre Kanäle leer um dann mit neuem Look und neuer Musik um die Ecke zu kommen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Sex-Umfrage: Ob Gercke oder Meyer-Landrut: Männer sind heiß auf Lena!

Dass die Sängerin komplett von Instagram verschwindet – und dort auch nie wieder auftaucht, ist eigentlich nicht so richtig vorstellbar, immerhin ist das soziale Netzwerk mit das wichtigste Medium für Werbung und Selbstdarstellung, auf das die meisten Sänger:innen und andere Promis nicht mehr verzichten können.

Aber vielleicht hat Lena auch ganz bewusst ihren Schritt gewählt und will ihren eigenen Weg gehen. Verständlich wäre es. Und neue Musik könnte sie ihren Fans auch auf Facebook präsentieren, denn dort ist sie noch. (alp)