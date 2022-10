Beliebter ProSieben-Moderator geht zur Bundeswehr: „Bereit, mit Waffe zu kämpfen“

Gut gelaunt und um keinen Spruch verlegen – viele kennen Thore Schölermann als Moderator der TV-Sendungen „The Voice“ oder oder „taff“ auf ProSieben. Doch nun zeigt er sich von seiner ernsten Seite: Der 38-Jährige kehrt als aktiver Reservist zur Bundeswehr zurück. Und das, obwohl er erst vor einem knappen Jahr Vater geworden ist.

Mit einer Waffe in den Krieg ziehen – für viele ist das unvorstellbar, gerade in diesen Zeiten. Doch Fernseh-Moderator Thore Schölermann ist dazu bereit. Der gebürtige Iserlohner leistete seinen Wehrdienst im Panzerbataillon 203 ab – und will nun als aktiver Reservist zur Bundeswehr zurückkehren.

Das verkündete der 38-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Unter zwei Bildern, die ihn in einer Einstiegsluke eines Panzers und auf einem Stockbett, vermutlich in einer Kaserne, zeigen, schrieb er: „Demokratie, Sicherheit und Selbstbestimmung sind für uns in Deutschland zum Glück absolut selbstverständlich. So selbstverständlich, dass wir sogar lange der Meinung waren, wir könnten diese nur mit Worten und Diplomatie verteidigen.“

„Nur konsequent, auch mit einer Waffe zu kämpfen.“

Diese Freiheiten seien laut Schölermann auch noch heute zu verteidigen. Deshalb sei es für ihn „nur konsequent, auch im Notfall nicht nur mit Worten zu kämpfen, sondern auch mit einer Waffe. Deshalb bin ich wieder Teil der Bundeswehr, als aktiver Reservist.“

Als aktiver Reservist unterstützt man die Bundeswehr in einem bestimmten Zeitraum. Wie genau der Dienst für Schölermann aussieht, lässt er offen. Auch unklar ist, ob seine Rückkehr zur der Bundeswehr Einfluss auf seine Tätigkeit als TV-Moderator haben wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Umstrittener Comedian Luke Mockridge: TV-Comeback!

Unter dem Instagram-Post finden sich überwiegend unterstützende Kommentare, beispielsweise von Moderations-Kollegin Jana Ina Zarrella, die knapp „Respekt“ schreibt. Aber es gibt auch kritische Stimmen: „Deine Frau und deine Tochter brauchen dich auch“, meint ein User. Schölermann ist Ende vergangenen Jahres Vater einer Tochter geworden. Der Moderator antwortete auf den Kommentar schlicht mit: „Genau für die mache ich das!“ (elu)